La administración del centro comercial Gran San, en Bogotá, anunció varias medidas para apoyar a los comerciantes afectados por el incendio que se registró en sus instalaciones, en plena preparación para la temporada de Navidad. La emergencia dejó pérdidas materiales y obligó a restringir el acceso a una zona del establecimiento, donde varios negocios resultaron comprometidos.

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Claudia Patricia Vega Sierra, gerente y representante legal del Gran San, explicó en entrevista con La FM que todavía no hay un dictamen oficial sobre las causas de la conflagración. Por ahora, los bomberos adelantan las investigaciones para establecer cómo comenzó el fuego. “No tenemos un dictamen; está todavía en investigación por parte de bomberos”, señaló.

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Sobre las afectaciones, la funcionaria indicó que la administración aisló el área más comprometida, donde entre 12 y 13 locales sufrieron daños de consideración. En los establecimientos cercanos se adelantan labores de limpieza y mantenimiento con el propósito de permitir que puedan retomar sus actividades de manera progresiva.

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Una de las principales alternativas para ayudar a los comerciantes consiste en habilitar un espacio dentro del centro comercial donde puedan vender las prendas que lograron conservar en sus bodegas. De esta manera, quienes perdieron sus locales tendrán una oportunidad para mantener sus negocios activos mientras avanzan los trabajos de recuperación.

Además, la administración anunció que abrirá una cuenta bancaria para recibir donaciones destinadas exclusivamente a los comerciantes afectados por el incendio. Vega Sierra aseguró que el equipo del Gran San permanece trabajando desde la madrugada para coordinar la atención de la emergencia y las acciones necesarias para recuperar la zona. “Desde ayer a las 2 de la mañana que nos encontramos en el centro comercial no nos hemos ido; llevamos más de 24 horas trabajando fuertemente”, explicó.

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Pese a los daños, la gerente aclaró que el incendio no afectó la totalidad del establecimiento e invitó a los ciudadanos a seguir comprando en el lugar para respaldar a las familias que dependen de esta actividad. Según indicó, los demás negocios continúan funcionando y están preparados para recibir visitantes. “En el resto del centro comercial somos 730 marcas activas y listas para recibirlos”, afirmó, al confirmar que las puertas abrirían a las 9:00 de la mañana.

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