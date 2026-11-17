Los comerciantes del centro comercial Gran San, en el sector de San Victorino, en Bogotá, recibirán un auxilio de hasta 10 millones de pesos por establecimiento para recuperar parte de los elementos que perdieron durante el incendio ocurrido en la madrugada del lunes 16 de noviembre. Así lo confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien también anunció otras medidas para apoyar a los afectados.

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El beneficio se entregará mediante un cupón que estará destinado a la compra de insumos y estanterías, con el propósito de que los comerciantes puedan recuperar parte de su capacidad de operación luego de la emergencia. La ayuda busca atender las pérdidas materiales que dejó el fuego en uno de los sectores comerciales más concurridos del centro de la capital.

De acuerdo con el balance de la emergencia, alrededor de 22 locales resultaron afectados por las llamas. De estos, 10 tuvieron pérdidas totales, mientras que otros establecimientos registraron daños de diferente magnitud. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas.

El incendio ocurrió durante la madrugada de un día festivo, en un momento clave para los comerciantes, quienes se preparaban para la temporada de Navidad, uno de los periodos de mayor actividad económica para el sector. Por esa razón, la emergencia también representa un golpe para los negocios que esperaban recuperar parte de sus ingresos durante las próximas semanas.

¿Qué pasó en el centro comercial Gran San de Bogotá?

🔥 Un incendio registrado durante la madrugada dejó 22 locales afectados en el sector de San Victorino. https://t.co/2Bt80WTAoA — Pulzo (@pulzo) November 16, 2026

Otras ayudas para los comerciantes del Gran San

Además del bono de hasta 10 millones de pesos, Galán explicó que la Administración Distrital trabaja en otras alternativas para respaldar a los comerciantes afectados.

Entre las medidas anunciadas se encuentran líneas de crédito con el acompañamiento de Bancóldex y Asobancaria. Estas opciones buscan facilitar el acceso a recursos para que los propietarios de los establecimientos puedan atender sus necesidades financieras y avanzar en la recuperación de sus negocios.

También se contempla la organización de ferias comerciales en diferentes puntos de Bogotá. La intención es habilitar espacios para que los afectados puedan ofrecer sus productos y mantener sus ventas mientras avanzan las labores de recuperación en el Gran San.

A estas iniciativas se suma un acuerdo con Mercado Libre para que los comerciantes tengan la posibilidad de comercializar sus productos a través de esta plataforma y llegar a compradores de otras regiones del país.

(Ver también: Dramáticos videos del incendio en el centro comercial Gran San; se quemó mercancía)

Con estas medidas, el Distrito busca ofrecer alternativas para que los afectados mantengan su actividad económica, especialmente ante la cercanía de la temporada navideña. Mientras tanto, los comerciantes deberán avanzar en la recuperación de los establecimientos que sufrieron daños durante el incendio.

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