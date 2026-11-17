Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la salud pública se fortalece con el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', una estrategia que busca acercar la atención y prevención médica directamente a los barrios y hogares de la ciudad. Según la Secretaría Distrital de Salud, el enfoque de esta iniciativa se centra en intensificar las jornadas territoriales de salud y vacunación, con énfasis especial en las niñas y niños que aún no cuentan con su esquema de inmunización completo, mujeres en estado de gestación y aquellas con necesidades de exámenes preventivos. El objetivo principal es reducir las barreras de acceso y garantizar que la población más vulnerable pueda recibir atención oportuna.

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Estas acciones se enmarcan dentro del Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, que respalda el trabajo de los Gestores de Bienestar y los equipos de vacunación. El programa busca atender los barrios identificados con mayor concentración de menores sin vacunar y mujeres que requieren seguimiento médico, según la Secretaría Distrital de Salud. Durante las visitas, los profesionales de la salud revisan antecedentes de vacunación en menores de 18 meses, de 5 años y de 9 años, actualizan los esquemas correspondientes e identifican gestantes para control prenatal, así como mujeres pendientes de pruebas preventivas. Además, se hace seguimiento a personas que viven con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes, orientándolas sobre la importancia de retomar tratamientos y facilitando el acceso a citas médicas según las necesidades detectadas.

De acuerdo con las cifras reportadas, la meta es contactar y atender a 12.645 niños y niñas menores de 18 meses, 19.762 de 5 años y 41.903 de 9 años con necesidades de vacunación. Asimismo, el esfuerzo se extiende a la gestión de 26.333 gestantes y 559.000 mujeres, fortaleciendo su vinculación a los servicios médicos y exámenes preventivos que requieran. Las jornadas de atención están programadas de miércoles a domingo, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., con horarios flexibles que se adaptan a la dinámica de cada comunidad. Los encuentros se realizarán en hogares, escuelas, espacios laborales y zonas comunitarias, permitiendo una mayor cobertura y facilidad de acceso.

La Secretaría Distrital de Salud pone a disposición de la ciudadanía toda la programación, barrios y fechas de las jornadas en su sitio web oficial, promoviendo así la participación activa y el conocimiento sobre cuándo estarán los equipos en cada sector. El fortalecimiento de estas actividades está proyectado hasta enero de 2027, reafirmando el compromiso de identificar riesgos, prevenir enfermedades y facilitar el contacto permanente de las familias con los servicios de salud. La invitación es abierta para que todas las familias de Bogotá se sumen a estas jornadas, garanticen la actualización de sus esquemas de vacunación y aprovechen los servicios y orientaciones que se ofrecen en su propio entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y horarios de las jornadas de vacunación y prevención en Bogotá?

La Secretaría Distrital de Salud publica en su página web www.saludcapital.gov.co el cronograma detallado de las jornadas, donde la ciudadanía puede consultar los barrios, lugares y horarios programados. Las actividades tienen lugar de miércoles a domingo, entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., con la posibilidad de ajustes según la concertación con la comunidad para maximizar la participación.

¿Qué es el Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar y cómo funciona en Bogotá?

El Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar es una estrategia de la Secretaría Distrital de Salud que articula el trabajo de equipos profesionales en los territorios, como los Gestores de Bienestar y las brigadas de vacunación, para identificar personas en riesgo y llevar servicios preventivos y de promoción de la salud directamente a los hogares y comunidades. Funciona a través de jornadas intensivas y permanentes que buscan reducir la brecha en vacunación y el acceso a controles médicos, priorizando la atención a menores, gestantes y mujeres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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