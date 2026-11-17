Por: Portal Bogotá

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La protección de la fauna silvestre en la región de Bogotá ha dado un paso importante gracias a la alianza entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y Enel Colombia, dos entidades que han decidido unir esfuerzos para mejorar los procesos de atención y protección de los animales silvestres. De acuerdo con la información oficial difundida por la CAR y recogida por la Alcaldía de Bogotá, el acuerdo suscrito busca aprovechar tanto la experiencia técnica como los recursos humanos disponibles en ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante situaciones que afectan la fauna, especialmente en el contexto de proyectos de infraestructura energética.

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El enfoque principal del acuerdo contempla la realización de jornadas de capacitación e intercambio técnico en áreas clave. Entre estas se encuentran la identificación de especies nativas y migratorias, la aplicación de primeros auxilios en animales silvestres y el manejo adecuado en campo. Además, se trabajará en el diseño y socialización de rutas de reporte ante las autoridades ambientales y en la divulgación de la normatividad aplicable. Magdala Iregui, directora de Biodiversidad de la CAR, enfatizó que el objetivo es explorar mecanismos para fortalecer la comunicación durante emergencias con fauna silvestre, compartir información técnica y científica relacionada con la biodiversidad y desarrollar guías de manejo y materiales pedagógicos que sirvan de respaldo al personal operativo.

La alianza tiene una dimensión educativa y comunitaria, pues incluye actividades de sensibilización y la creación de herramientas pedagógicas dirigidas tanto a trabajadores del sector como a las comunidades locales. Así lo destacó Iregui al afirmar que el memorando representa la posibilidad de acercar el conocimiento técnico a quienes realizan labores en el territorio, promoviendo así prácticas responsables hacia la biodiversidad. Desde la perspectiva de la CAR, la protección de los animales silvestres debe ser una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y ciudadanos.

Alfred Ballesteros, director de la CAR, subrayó en la red social X la importancia de esta cooperación entre el sector público y el privado para el fortalecimiento de protocolos de atención, la capacitación de equipos y la promoción de buenas prácticas. Según Ballesteros, "cuando sumamos conocimientos y capacidades, el territorio gana".

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acciones principales de la alianza entre CAR y Enel Colombia para la protección de la fauna silvestre?

La alianza entre la CAR y Enel Colombia se centra en capacitaciones técnicas, identificación de especies, acciones de primeros auxilios y desarrollo de protocolos para el manejo adecuado de animales silvestres. También se promueve el intercambio de información científica y la elaboración de materiales pedagógicos para orientar a los equipos operativos y concientizar a las comunidades sobre la importancia de la biodiversidad.

¿Por qué es relevante la cooperación entre sector público y privado en la protección de animales silvestres?

La cooperación entre la CAR y Enel Colombia demuestra la importancia de unir capacidades y conocimientos de diferentes sectores para lograr una atención integral y efectiva de la fauna silvestre. De acuerdo con las declaraciones citadas en el artículo, la suma de esfuerzos facilita el desarrollo de protocolos sólidos y la adopción de buenas prácticas que benefician a los ecosistemas y a las comunidades humanas involucradas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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