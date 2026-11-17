El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, aceptó la renuncia de Jaime Uribe a la gerencia del Fondo Milagro y designó en su reemplazo al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, en una movida institucional orientada a reestructurar los costos administrativos de la entidad tras el escándalo desatado por los elevados salarios de su nómina y a acelerar la respuesta frente a la emergencia provocada por el devastador terremoto. En declaraciones entregadas a Mañanas Blu, el nuevo funcionario despejó de inmediato las dudas sobre su remuneración, comprometiéndose a aplicar una política de austeridad radical acorde con la tragedia que atraviesan miles de familias.

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Frente a la polémica salarial que precipitó el relevo directivo, Henao aseguró que su ingreso mensual tendrá un tope estricto e incluso dejó abierta la posibilidad de ejercer sus funciones sin cobrar honorarios, marcando un contraste frontal con las cifras cuestionadas en días anteriores. “Mi sueldo no superará, si llego a tener sueldo, no superará los 8 millones de pesos… Lo que sí le puedo señalar es que será un sueldo totalmente austero, un sueldo que esté en línea con la empatía que tiene que estar un funcionario con las necesidades de las personas que hoy perdieron todo”, puntualizó el recién nombrado gerente al confirmar que revisará toda la estructura de gastos operativos del fondo.

Durante la entrevista radial, el exministro relató además cómo se gestó su llegada al cargo luego de recibir una llamada directa del jefe de Estado, quien le pidió asumir la conducción del proceso de reconstrucción por vocación de servicio público. “Fue una llamada donde el presidente me señaló: ‘Luis Felipe, he revisado diferentes nombres durante todo el día y yo creo que la única persona que le puede dar tranquilidad a los damnificados en este momento es usted… no me puede decir que no’ y no le pude decir que no”, explicó Henao al sostener que “hay decisiones en la vida en que no se puede decir que no y más cuando las mismas están mediadas por el servicio”.

El directivo subrayó que cuenta con respaldo total para exigir resultados inmediatos a todas las carteras del gabinete ministerial por instrucción expresa del mandatario, quien fijó la atención de la catástrofe como el eje absoluto de su administración: “El presidente dijo: ‘Para mí esto es prioridad, no uno, sino menos 10.’ O sea, hay que dedicarle a esto toda la prioridad. Usted no puede descansar y todos los ministros le tienen que responder”. La magnitud del desafío financiero quedó reflejada en las cifras reveladas por el propio Henao, quien advirtió que mientras la asignación inicial del Fondo Milagro apenas alcanza los 648.000 millones de pesos a la espera de giros del Ministerio de Vivienda y de la Nación, las proyecciones de daños oscilan entre los 40 billones de pesos en el escenario más optimista y más de 58 billones en el más crítico, con un saldo de entre 197.000 y 250.000 viviendas afectadas.