Vigilar un vehículo, una moto o cualquier activo de valor ya no exige una instalación costosa ni contratos de largo plazo. El rastreador GPS LandAirSea 54 está disponible en Amazon por 47.294 pesos, la mitad de su precio original de 94.748 pesos, gracias a un descuento del 50 %.

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Es una opción compacta, magnética e impermeable, pensada tanto para uso personal como para el seguimiento de activos de trabajo. El valor corresponde al 29 de octubre y puede variar.

LandAirSea 54: el rastreador discreto para quien quiere control sin complicaciones

El LandAirSea 54 es un dispositivo ultracompacto fabricado en Estados Unidos que ofrece seguimiento global en tiempo real a través de la aplicación ‘SilverCloud’ o desde un navegador web con Google Maps.

Su imán interno permite fijarlo en segundos a la carrocería de un vehículo, a un carrito de golf o a cualquier superficie metálica, sin herramientas ni perforaciones. La ubicación se actualiza tan rápido como cada 3 segundos y el sistema guarda el historial de recorridos hasta por un año.

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Para funcionar, requiere un plan de suscripción: las tarifas arrancan en $9,95 al mes en el plan anual, sin contratos, con cancelación en cualquier momento.

Lo que más destaca:

Precio con descuento: cuesta 47.294 pesos en Amazon, con un 50 % de rebaja sobre su precio original de 94.748 pesos.

Actualización rápida: la ubicación se refresca cada 3 segundos y el historial de rutas se conserva hasta por un año.

Diseño todo terreno: el cuerpo es impermeable y el imán integrado lo fija a vehículos, cuatrimotos y otros activos sin necesidad de herramientas.

Garantía de por vida: LandAirSea cubre cualquier defecto de fabricación durante el uso normal, sin límite de tiempo.

Razones para comprarlo: el LandAirSea 54 es la opción más indicada para quienes necesitan un rastreador que no deje rastro visible, se instale en segundos y funcione en cualquier parte del mundo. Su modo de ahorro de batería —que entra en reposo cuando el dispositivo no detecta movimiento— lo hace especialmente útil para activos que permanecen quietos por períodos largos, como remolques o maquinaria.

A tener en cuenta: el dispositivo por sí solo no funciona sin un plan de suscripción activo, que se paga aparte y no está incluido en el precio de compra. Quien lo adquiera debe considerar ese costo recurrente antes de decidir.

¿Cómo funciona un rastreador GPS magnético?

Un rastreador GPS magnético usa señales satelitales para determinar su posición y la transmite a través de redes de datos móviles a una aplicación o plataforma web. El imán integrado permite fijarlo a superficies metálicas sin herramientas.

De acuerdo con la descripción del LandAirSea 54 en Amazon, este modelo actualiza la ubicación cada 3 segundos y funciona con la plataforma ‘SilverCloud’, accesible desde el celular o el computador.

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