Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa implementando estrategias para hacer frente a la delincuencia, combinando tecnología y acción policial de manera coordinada. Recientemente, se presentó un caso que ilustra la eficacia de estos métodos: un hombre, tras cometer un hurto según informaron las autoridades, intentó huir corriendo por la calle 26. Durante su recorrido, evidenció su nerviosismo al mirar constantemente hacia atrás y modificó su ruta para cruzar de manera apresurada la calzada exclusiva de TransMilenio, sistema de transporte masivo de la ciudad. Sin embargo, desconocía que desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), los operadores de videovigilancia de la Secretaría Distrital de Seguridad monitorizaban cada uno de sus movimientos, mientras que un uniformado de TransMilenio le seguía directamente en terreno.

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El seguimiento realizado por los operadores del C4 fue fundamental para orientar la respuesta policial. Aprovechando las cámaras de videovigilancia distribuidas en la localidad de Teusaquillo, cuya cifra alcanza las 291 según la Secretaría Distrital de Seguridad, los equipos lograron mantener la visualización constante del sospechoso y coordinar acciones con el policía en campo. El hombre, en un último intento de evadir la captura, ingresó a una estación de TransMilenio con la intención de abordar uno de los buses articulados y huir de la zona. Sin embargo, la pronta intervención del uniformado permitió interceptarlo antes de que pudiera continuar su escape.

Tras la detención, al sujeto se le realizó una requisa y se recuperaron los objetos presuntamente hurtados. Varios ciudadanos presentes en el lugar lo señalaron como responsable del delito, contribuyendo así a la labor policial. Acto seguido, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por sus acciones.

Este caso, según se difundió en la cuenta de X (antiguo Twitter) de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, resalta el papel clave de la videovigilancia para observar desplazamientos y apoyar en tiempo real la intervención policial. La colaboración ciudadana también es esencial, ya que permite alertar de manera oportuna a las autoridades y fortalecer la respuesta ante situaciones que afectan la seguridad y la convivencia.

La estrategia integral de Bogotá se fundamenta en la articulación entre tecnología, trabajo policial y participación ciudadana. Para fortalecer estos esfuerzos, se invita a la población a denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo clave para iniciar sanciones o procesos investigativos que respalden la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda la videovigilancia al control del delito en Bogotá?

La videovigilancia, según información de la Secretaría Distrital de Seguridad, permite monitorear desplazamientos, coordinar reacciones rápidas entre los equipos de control y la Policía, y apoyar la intervención directa ante situaciones delictivas. Así, contribuye a una respuesta eficaz y oportuna, sobre todo en zonas como Teusaquillo, donde existen 291 cámaras dedicadas al monitoreo de la seguridad y la convivencia.

¿Qué es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) y cuál es su función en Bogotá?

El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) es la plataforma tecnológica desde donde los operadores vigilan en tiempo real las situaciones de seguridad en la ciudad. Su función principal es coordinar y apoyar, mediante la tecnología, las labores de reacción policial, facilitando el seguimiento e intervención en hechos delictivos como el descrito en este artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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