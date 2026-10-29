Por: Portal Bogotá

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La estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' se consolida como un espacio donde la juventud puede acceder, sin costo alguno, a iniciativas destinadas a fortalecer sus competencias y abrir puertas para entrar en el mundo laboral. La Alcaldía Local de La Candelaria, por medio de la convocatoria 'Jóvenes con Oportunidades', extiende la invitación a jóvenes de la localidad para que participen en este programa impulsado por la Secretaría Distrital de Integración Social. Según la información oficial, el objetivo es ampliar las alternativas de formación y facilitar el acceso de los jóvenes al ámbito laboral, en línea con esfuerzos públicos de integración y desarrollo social.

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Durante los últimos días habilitados para la preinscripción, se han anunciado dos jornadas de orientación presencial, específicamente diseñadas para que los interesados resuelvan dudas, conozcan los requisitos y reciban orientación personalizada sobre el proceso. Una de estas jornadas está programada para el jueves 29 de octubre, en la Plaza de Mercado La Concordia, ubicada en la calle 12C # 1-40, entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, según información publicada por la Alcaldía Local de La Candelaria.

La convocatoria ofrece un conjunto de cursos cortos en áreas relevantes para la inserción laboral contemporánea, como gastronomía, gestión empresarial y administrativa, tecnología y programación, inglés, herramientas digitales y ofimática. Además de la formación técnica, el programa contempla acompañamiento para la proyección del proyecto de vida, actividades para la intermediación laboral y la posibilidad de transferencias monetarias condicionadas, bajo ciertas reglas del propio programa.

En cuanto a los requisitos, la ruta de formación está dirigida a jóvenes residentes en Bogotá, entre 18 y 28 años, con mínimo noveno grado aprobado y que cuenten con la clasificación Sisbén IV en los grupos A, B o C hasta C09 —Sisbén es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en Colombia—, con inscripción registrada en la ciudad. También se exige un documento de identificación válido, como la cédula de ciudadanía o el Permiso por Protección Temporal.

La preinscripción puede realizarse en línea hasta el viernes 30 de octubre de 2026. La invitación de la Alcaldía Local de La Candelaria es clara: aprovechar los días finales para acceder a oportunidades de formación y crecimiento personal ofrecidas por el distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cursos ofrecidos para jóvenes en la convocatoria 'Jóvenes con Oportunidades'?

La convocatoria 'Jóvenes con Oportunidades' incluye cursos cortos en áreas como gastronomía, gestión empresarial y administrativa, tecnología y programación, inglés, así como herramientas digitales y ofimática. Además, se ofrece acompañamiento para la construcción de proyecto de vida y acciones de intermediación laboral.

¿Qué es el Sisbén IV y cómo afecta la participación en programas sociales en Bogotá?

Sisbén IV es el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en Colombia, que clasifica a las personas en diferentes grupos según su situación socioeconómica. En esta convocatoria, pueden participar jóvenes que estén registrados en Bogotá y clasificados en los grupos A, B o C hasta C09, para asegurar que los beneficios lleguen a quienes más lo requieren.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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