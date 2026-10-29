Un niño murió y otras dos personas menores de edad resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves 29 de octubre en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. El siniestro se registró hacia las 6:40 a. m., cuando una motocicleta atropelló a una mujer y a sus tres hijos mientras transitaban por el sector del barrio Marichuela.

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De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, conocido por El Tiempo, el accidente ocurrió en la carrera 14L con calle 77 sur. La emergencia dejó como saldo la muerte de uno de los menores en el lugar de los hechos.

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La mujer, de 32 años, también resultó herida durante el atropellamiento. Según la información preliminar, tanto ella como los menores lesionados y el conductor de la motocicleta fueron trasladados a un centro asistencial. Por ahora, los datos disponibles no precisan la gravedad de las heridas de los sobrevivientes.

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El informe oficial indica que la motocicleta se desplazaba por la avenida Boyacá en sentido sur-norte cuando ocurrió el accidente. En ese momento, los peatones cruzaban la vía y fueron alcanzados por el vehículo. Las autoridades trabajan con una hipótesis inicial que contempla posibles infracciones de tránsito tanto por parte del motociclista como de los peatones.

En el caso del conductor, la hipótesis registrada corresponde a la desobediencia de señales o normas de tránsito. Para los peatones, el reporte señala que no habrían utilizado los pasos habilitados para cruzar de manera segura. Estas circunstancias hacen parte de la reconstrucción preliminar del siniestro y deberán ser verificadas por las autoridades encargadas de la investigación.

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El accidente vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan peatones y conductores en las vías de Bogotá. Mientras avanzan las diligencias para establecer cómo ocurrió el atropellamiento en Marichuela, las autoridades deberán determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades. La investigación permitirá precisar qué ocurrió antes del impacto que terminó con la vida de uno de los niños.

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