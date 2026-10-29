Las carreras atléticas en Bogotá podrían tener cambios en sus recorridos debido a las quejas de residentes que se han visto afectados por los cierres viales prolongados, especialmente en la localidad de Teusaquillo. Ante esta situación, el Distrito prepara una reglamentación para organizar estas competencias y evaluar su distribución en otros sectores de la capital.

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La discusión pone sobre la mesa un desafío para la ciudad: mantener el impulso de las actividades deportivas masivas sin afectar de manera prolongada la movilidad y la vida cotidiana de quienes viven en las zonas por donde pasan los corredores.

De acuerdo con la información divulgada por Canal Capital, las inconformidades de los habitantes de Teusaquillo están relacionadas con las restricciones al tránsito que acompañan este tipo de eventos. Aunque las carreras reúnen a miles de participantes y promueven la actividad física, también implican cierres de calles, modificaciones en la circulación y dificultades para desplazarse durante varias horas.

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¿Qué pasará con las carreras atléticas en Bogotá?

El Distrito trabaja en una reglamentación que permita establecer criterios para la organización de estas competencias. Uno de los objetivos es distribuir las carreras en diferentes sectores de Bogotá, con el propósito de evitar que las afectaciones se concentren en determinadas zonas de la ciudad.

La propuesta busca ordenar la programación de los eventos deportivos y encontrar alternativas que permitan mantener estas actividades sin que los mismos barrios deban asumir repetidamente las consecuencias de los cierres viales.

Sin embargo, por ahora, la información disponible no permite confirmar cuáles recorridos cambiarán, qué carreras tendrán modificaciones ni desde qué fecha entrarían en vigor las nuevas disposiciones. Esos detalles dependerán de las decisiones que adopte la administración distrital y de las condiciones que establezca la reglamentación.

Por eso, los corredores y organizadores deberán estar atentos a los anuncios oficiales antes de asumir que las rutas habituales se mantendrán o que habrá cambios para las próximas competencias.

Deporte y movilidad, el reto para Bogotá

Las carreras atléticas se han convertido en una alternativa para promover hábitos saludables y abrir espacios de participación ciudadana. No obstante, su organización también exige medidas para reducir las molestias que pueden experimentar los residentes, comerciantes y conductores durante los cierres.

La intención del Distrito es encontrar un equilibrio entre el derecho de los ciudadanos a practicar deporte y la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de movilidad.

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La eventual distribución de las competencias en otros sectores podría ayudar a repartir las afectaciones, aunque su efectividad dependerá de la planeación de los recorridos, los horarios y las medidas de manejo del tráfico.

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