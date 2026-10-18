Habitantes del barrio Esmeralda y sectores aledaños protagonizaron una protesta en la intersección de la carrera 50 con calle 53, en el occidente de Bogotá, para expresar su cansancio frente a los recurrentes cierres viales que paralizan la zona debido a la realización constante de carreras atléticas, maratones y eventos masivos. La manifestación ciudadana bloqueó de manera temporal el tránsito en este corredor estratégico de la localidad de Teusaquillo, evidenciando el profundo malestar de familias enteras que se sienten prisioneras en sus propias residencias durante los fines de semana.

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Las imágenes registradas en el lugar de los hechos muestran a decenas de vecinos apostados sobre las vías con pancartas y arengas, reclamando que la saturación de eventos deportivos vulnera su derecho a la libre movilidad y afecta el comercio local. Según denunciaron los manifestantes, la situación se ha vuelto insostenible debido a que la planeación distrital autoriza cierres continuos que impiden la salida de vehículos particulares, dificultan el ingreso de emergencias médicas y alteran la tranquilidad residencial. “Nos cierran las vías permanentemente sin consultarnos, convirtiendo el sector en un circuito cerrado donde no podemos ni siquiera salir a hacer mercado o cumplir con nuestras obligaciones básicas”, señalaron los afectados durante la jornada de protesta.

El problema radica en que el polígono comprendido entre la carrera 50 y la calle 53 se ha convertido en el epicentro preferido por organizadores de competencias atléticas y eventos recreativos institucionales y privados. Aunque las autoridades distritales defienden la promoción del deporte y la actividad física en el espacio público, los residentes argumentan que la frecuencia de estas actividades supera el umbral de tolerancia urbana. Los cierres prolongados colapsan las vías alternas del barrio Esmeralda, generando trancones kilométricos y afectando la dinámica de una comunidad que exige a la Alcaldía Mayor y a la Secretaría de Movilidad una concertación real y un límite a la masificación de eventos en zonas residenciales.

La protesta dejó en evidencia un choque directo entre el uso recreativo del espacio público y el derecho al descanso y la movilidad de quienes habitan el sector. Los líderes comunales advirtieron que, de no obtener respuestas concretas por parte del Distrito para replantear la logística y el calendario de estas competencias, continuarán escalando las vías de hecho para frenar lo que consideran un abuso institucional. Mientras tanto, la tensión persiste en las calles de Teusaquillo a la espera de un pronunciamiento oficial de las entidades competentes que permita equilibrar la agenda deportiva de la capital con la habitabilidad de sus barrios.

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