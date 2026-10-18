Lejos de las controversias en Bogotá, hubo una alegría para el CEFE Chapinero, diseñado por el estudio colombiano Alejandro Rogelis Arquitectura, luego de que fue premiado en el Festival de Arquitectura en Español, celebrado en Ciudad de México.

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El reconocimiento fue otorgado por un jurado internacional presidido por el arquitecto japonés Ryue Nishizawa, ganador del Premio Pritzker 2010, considerado el Nobel de la arquitectura.

“Por su interés en la condición social de la arquitectura, por el deseo de hacer un edificio plenamente público. La decisión de proponer un edificio-calle o una ciudad vertical resulta convincente, y la resolución del edificio es sofisticada; cada planta es un suelo artificial elevado, rodeado por una calle que asciende en vertical, definiendo un edificio híbrido abierto a los ciudadanos; más que un edificio, una calle habitada en distintos niveles y plenamente pública”, destacó.

El Festival de Arquitectura en Español (FAE), organizado por el Instituto Español de Arquitectura (IESARQ), es un encuentro internacional que reúne a reconocidos arquitectos y estudios de diferentes países.

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A lo largo de sus ocho ediciones ha contado con figuras destacadas de la arquitectura contemporánea, como Ryue Nishizawa, ganador del Premio Pritzker 2010; Tatiana Bilbao y Mauricio Rocha.

Además, ha convocado a profesionales de México, España, Portugal, Argentina, Bélgica y Colombia, entre otros países.

A este reconocimiento internacional se suma el obtenido recientemente en la XXX Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, donde el CEFE Chapinero se consagró como Mejor Proyecto arquitectónico.

En este certamen le otorgaron el Premio Fernando Martínez Sanabria, imponiéndose a importantes obras contemporáneas del país, como la Fundación Santa Fe y el complejo educativo Compensar, entre otras.

El jurado, presidido por los arquitectos Carlos Campuzano y María Elvira Madriñán (presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Rogelio Salmona), destacó las cualidades en el acta de juzgamiento.

“Por la excelencia con la que transforma un programa público complejo en una auténtica infraestructura urbana de inclusión, encuentro y ciudadanía. La propuesta trasciende la noción convencional de equipamiento para construir una arquitectura que se entiende como extensión de la ciudad misma, trasladando calles, plazas, senderos y espacios de permanencia a una estructura vertical abierta y accesible. En un contexto urbano históricamente asociado a la exclusividad, la obra propone una visión profundamente democrática de la ciudad, donde la actividad cultural, recreativa y deportiva se articula en torno a espacios colectivos de alta calidad. Por la solidez de su planteamiento, la calidad de su resolución arquitectónica y su capacidad para constituirse en un referente contemporáneo de la arquitectura pública colombiana, el proyecto representa una contribución sobresaliente a la disciplina”, remarcó.

Considerado la categoría reina de la Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, el Premio Fernando Martínez Sanabria lleva el nombre del arquitecto conocido como el ‘Chuli’ Martínez, pionero de la arquitectura orgánica en Colombia.

Este reconocimiento es uno de los más prestigiosos del certamen, que este año llegó a su trigésima edición.

Bajo la organización de la Sociedad Colombiana de Arquitectos desde 1962, se ha consolidado como la bienal de arquitectura más antigua de América y la segunda del mundo, después de la Bienal de Venecia.

“Concebí el CEFE Chapinero, como la infraestructura más inclusiva en medio del contexto más exclusivo de Bogotá. Como un proyecto urbano más que como un edificio. Un parque vertical que democratiza las alturas de la ciudad; y elimina los conceptos tradicionales de puerta y cerramiento. Como un lugar que nace de la obsesión de desaparecer la arquitectura como un ente que define límites. Que define quien puede entrar y quién no. Como un espacio que acoge la diferencia, refleja los ritmos cambiantes de la sociedad contemporánea que necesita con urgencia, en este momento histórico de extrema polarización, espacios para reencontrarnos y reconocernos”, afirmó Alejandro Rogelis, director del estudio y autor del proyecto.

El CEFE Chapinero fue promovido por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Dichas entidades convocaron en 2019 el concurso público para la selección del diseño arquitectónico, en el que resultó ganador el estudio Alejandro Rogelis Arquitectura.

A menos de dos años de su inauguración el CEFE Chapinero se consolida como un patrimonio de la arquitectura pública colombiana.

Esta obra emblemática constituye un referente nacional e internacional que posiciona a Colombia como referente mundial de la arquitectura contemporánea.

A los reconocimientos obtenidos en México y Colombia se suma la selección del CEFE Chapinero entre los cinco finalistas del Premio Óscar Niemeyer para la Arquitectura Latinoamericana 2026, como único representante de Colombia.

Conocido como la ‘Bienal de Bienales’ de Latinoamérica, este premio reúne exclusivamente obras previamente galardonadas en bienales de arquitectura de la región. En su sexta edición participaron 88 proyectos de 11 países.

En 2025, el CEFE Chapinero obtuvo tres premios Lápiz de Acero, incluido el Lápiz de Acero Azul Profesional, máximo reconocimiento del certamen, otorgado al mejor proyecto del año entre las categorías profesionales.

También recibió los premios de Diseño Arquitectónico Profesional y Espacio Interior Público Profesional.

La obra fue ganadora en la Bienal de Espacio Público de Bogotá 2025, organizada por el DADEP, y en los Salones Regionales de Arquitectura y Urbanismo 2025.

Asimismo, recibió una Mención de Honor en la Bienal Internacional de Arquitectura de Costa Rica 2026.

Esta serie de galardones consolida la apuesta por infraestructuras públicas innovadoras, transformadoras y de libre acceso para todos los habitantes de la capital.

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