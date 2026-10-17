Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa su apuesta por mejorar los servicios sociales y facilitar el acceso de la ciudadanía a estos, avanzando en la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En este contexto, la reciente donación de 2,7 millones de dólares estadounidenses ofrece un impulso importante al desarrollo de la ‘Ventanilla Única’, una plataforma digital liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), diseñada para simplificar la interacción de los ciudadanos con la oferta institucional. De acuerdo con información de la Alcaldía, esta herramienta digital busca transformar la manera en que las personas encuentran respuestas y orientación frente a sus necesidades sociales, evitando así que tengan que desplazarse a múltiples entidades.

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El financiamiento para la creación y fortalecimiento de la ‘Ventanilla Única’ fue gestionado por medio del Fondo Global de Financiamiento Concesional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este proceso contó con el acompañamiento de Ramiro López-Ghio, representante del BID en Colombia, y Felipe Muñoz Gómez, jefe de la Unidad de Migración de este banco. Los recursos entregados cuentan con el respaldo de varios países y organismos internacionales, entre los que figuran Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania, Japón, Noruega, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y la Unión Europea.

La plataforma integra en un solo espacio digital información y procesos claves relacionados con servicios sociales del Distrito. Uno de los grupos más beneficiados será la población migrante que habita en alojamientos tipo pagadiario, para quienes el acceso a información y servicios sociales suele ser un reto mayor. Esta iniciativa se plantea como una solución que facilitará el acompañamiento y la llegada de estos ciudadanos a los programas y ayudas institucionales en Bogotá.

La ‘Ventanilla Única’ se distingue por varias ventajas: crea un único punto de acceso a todos los servicios sociales, lo que reduce la necesidad de recorrer diferentes entidades. Además, proporciona atención centrada en los hogares, permitiendo así que se detecten necesidades específicas de cada familia. Otra característica destacada es la reducción de trámites y tiempos de espera, pues agiliza los procesos documentales y evita la duplicidad de información. La articulación de áreas como salud y educación también es un punto clave, con el fin de brindar una atención integral. A esto se suma un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, ya que ayuda a canalizar los servicios hacia quienes presentan mayor vulnerabilidad, y permite identificar tempranamente riesgos que requieren una intervención prioritaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Ventanilla Única de servicios sociales en Bogotá?

La ‘Ventanilla Única’ opera como un punto de integración digital, donde los ciudadanos pueden acceder, a través de una sola plataforma, a toda la información y orientación relacionada con la oferta de servicios sociales en Bogotá. Esto facilita que las personas no tengan que tramitar sus solicitudes en diferentes entidades, permitiendo una atención más rápida, organizada y adaptada a cada caso.

¿Qué beneficios trae la Ventanilla Única para la población migrante en Bogotá?

La implementación de la ‘Ventanilla Única’ ayuda a la población migrante, especialmente a quienes viven en pagadiarios, a superar barreras de acceso a la información y a los servicios institucionales. Gracias a la plataforma, se facilita la orientación y el acercamiento a los programas sociales disponibles en la ciudad, contribuyendo a una inclusión más efectiva de este grupo en la red de servicios de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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