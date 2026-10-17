Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La capital del país se prepara para dar un escenario único a la juventud emprendedora con el Festival Joven, una feria que convoca a 40 iniciativas lideradas por personas entre los 18 y 28 años, bajo una programación variada y entrada gratuita. Según información confirmada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), la jornada será el sábado 17 de octubre, en el Parque Alcalá, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., y está dirigida a quienes buscan conocer nuevas propuestas de emprendimiento, apoyar el talento local y disfrutar de una agenda cultural. Durante este evento, los asistentes podrán interactuar directamente con los creadores, explorar productos y participar de actividades artísticas.

Sigue a PULZO en Discover

El Festival Joven abrirá sus puertas con una feria de emprendimiento enfocada en la diversidad. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, entre los productos disponibles se encuentran joyería, bisutería, ropa, accesorios, bolsos tejidos, cuadros personalizados y artículos tanto para el hogar como para mascotas. Además, los visitantes tendrán la oportunidad de adquirir postres, productos de panadería y comidas rápidas, permitiendo así el encuentro de diferentes sabores sobre una misma mesa. Este espacio no solo busca que los emprendedores reciban apoyo directo, sino también ofrecerles la opción de llegar a nuevos públicos y mercados.

María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, destacó el impulso que esta iniciativa representa para la juventud de la ciudad. La feria, de acuerdo con la funcionaria, integra los programas Innovers, enfocado en la formación y acompañamiento de jóvenes emprendedores, y Hecho en Bogotá, que contribuye a la exhibición y comercialización de productos locales. Adicionalmente, el IDPAC propuso una agenda cultural en el marco de la Semana Distrital de la Participación. Este sábado, el Festival Joven incluirá presentaciones de batucada, circo, música en vivo de varios géneros, una competencia de freestyle y muestras culturales. El cierre estará en manos de Carranga Rock, agrupación que aportará un toque especial a la programación. También se desarrollará el foro “¿Por qué no todos los jóvenes quieren cambiar el mundo?”, pensado para abrir debates sobre la participación de la juventud en diferentes escenarios.

Si usted está interesado en acercarse a próximas ferias o participar como emprendedor, la Secretaría de Desarrollo Económico habilita inscripciones y canales informativos en su página web y a través de WhatsApp. Así, el Festival Joven se consolida como una plataforma para conectar ciudadanía y talento emergente, en un entorno gratuito y participativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo apoyar a los emprendedores jóvenes en el Festival Joven de Bogotá?

Usted puede apoyar a los emprendedores jóvenes asistiendo al Festival Joven y comprando directamente sus productos. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, esta es una oportunidad para que los visitantes contribuyan a la visibilidad y consolidación de nuevos negocios en la ciudad, ayudando a los emprendedores a conectarse con más clientes y a fortalecer sus marcas.

¿Qué actividades culturales se ofrecen en el Festival Joven y qué significa la competencia de freestyle?

La programación del Festival Joven, según el IDPAC, ofrece presentaciones de batucada, circo, música en vivo de diversos géneros y una competencia de freestyle, que es una batalla de improvisación verbal, generalmente en formato de rap, donde los participantes demuestran creatividad y destreza lírica en tiempo real.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z