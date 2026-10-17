Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) hace un llamado a los habitantes de Bogotá para que participen en la jornada de vacunación este domingo 18 de octubre de 2026, llevando su documento de identidad a cualquiera de los puntos habilitados en la ciudad, con el fin de comenzar, continuar o completar su esquema de vacunación, según información publicada por la SDS.

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De acuerdo con la entidad, la actividad tiene como propósito prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. Dentro de las vacunas disponibles, se encuentra la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), especialmente dirigida a niños y niñas de entre 9 y 17 años. La SDS explica que esta intervención preventiva busca proteger a la población infantil y adolescente frente a infecciones que pueden tener consecuencias graves a largo plazo.

Los puntos de vacunación abrirán al público desde las 8:00 de la mañana. Bogotá cuenta actualmente con múltiples puntos itinerantes distribuidos en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios con alta presencia de personas. Estos puntos son actualizados diariamente en las redes sociales oficiales de la SDS. Asimismo, existen más de 200 puntos fijos, ubicados en centros de salud e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), donde los ciudadanos pueden acceder a los servicios de inmunización en cualquier momento, de acuerdo con la información publicada en los canales institucionales.

Para quienes buscan vacunación específica contra la fiebre amarilla, la SDS recalca que este servicio para gestantes y personas mayores de 60 años únicamente se encuentra disponible en puntos de atención autorizados. En estos lugares, el proceso incluye valoración médica y acompañamiento especializado, garantizando la seguridad de estas poblaciones priorizadas. Los puntos oficiales pueden consultarse en documentos publicados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB - en este contexto, también entendidas como EPS, Entidades Promotoras de Salud).

Para localizar el punto de vacunación más cercano, la SDS recomienda utilizar la herramienta en línea ‘Mapas Bogotá’. De acuerdo con las instrucciones, usted debe activar el buscador, escribir "vacunación", seleccionar la opción correspondiente a instituciones prestadoras de salud con el servicio y, navegando por el mapa, encontrar el punto que mejor se acomode a sus necesidades. Antes de asistir, es importante tomar nota de la dirección, el horario y llevar el documento de identidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde encontrar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 18 de octubre de 2026?

Según la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación habilitados pueden consultarse en documentos publicados oficialmente, así como en el portal y redes sociales institucionales. Además, mediante la plataforma ‘Mapas Bogotá’ es posible identificar en tiempo real los puntos fijos y itinerantes disponibles para la jornada de ese domingo, facilitando el acceso a información de direcciones y horarios.

¿Qué vacunas estarán disponibles en la jornada de vacunación en Bogotá este 18 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la jornada incluirá vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Las vacunas contra fiebre amarilla estarán disponibles para gestantes y mayores de 60 únicamente en puntos autorizados, que cuentan con valoración médica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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