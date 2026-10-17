Por: El Espectador

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Los recientes problemas presentados en la grama del estadio El Campín, atribuidos al uso constante del escenario para conciertos y espectáculos musicales, han impactado de forma directa el desarrollo del calendario deportivo tanto de Millonarios como de Santa Fe, según la información facilitada. Esta situación ha reactivado en la opinión pública un debate que no es nuevo: la pertinencia de que ambos equipos emblemáticos de Bogotá cuenten con un estadio propio destinado exclusivamente al fútbol profesional. Actualmente, la gestión y administración de El Campín está a cargo de Sencia; sin embargo, existen investigaciones en marcha respecto a su papel como concesionario, lo que ha contribuido a que el tema gane relevancia en medios y círculos de aficionados.

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La discusión, según los datos reportados, suele verse obstruida por dos argumentos principales. El primero indica que, dentro de la ciudad ya consolidada, es casi imposible ubicar terrenos de grandes dimensiones que resulten apropiados para levantar una infraestructura deportiva de este nivel. Se estima que para un estadio moderno se requieren al menos diez o quince hectáreas de superficie, conectividad adecuada y condiciones listas para un proyecto de esta magnitud. El segundo argumento apunta a supuestas restricciones normativas, específicamente relacionadas con el Plan de Ordenamiento Territorial, conocido como POT. Sobre este punto, la información disponible señala que, si bien es complejo encontrar espacios disponibles, no existe una prohibición expresa en el POT que impida la construcción de un nuevo estadio de fútbol en Bogotá.

Al revisar el marco normativo, se expone que el artículo 173 del Decreto 555 de 2021 facilita la localización de "equipamientos" —dentro de los cuales se incluyen los estadios— en cualquier área de actividad urbana, siempre que cumplan las condiciones técnicas relativas a implantación, accesibilidad, gestión de riesgos y medio ambiente. Las únicas actividades excluidas expresamente son cementerios, hornos crematorios y plantas de beneficio. Además, la Resolución 1054 de 2022 determina que los equipamientos de las categorías cultura, recreación y deporte, como los estadios de más de 15.000 metros cuadrados, tienen viabilidad bajo la normativa actual, siempre que respeten los lineamientos específicos de construcción que establece la misma legislación urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿El Plan de Ordenamiento Territorial prohíbe hacer estadios de fútbol en Bogotá?

De acuerdo con la información reportada, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no contiene una prohibición explícita ni literal sobre la construcción de estadios de fútbol en Bogotá. El Decreto 555 de 2021, en su artículo 173, indica que los equipamientos —como los estadios— pueden ubicarse en cualquier suelo urbano, siempre y cuando se cumplan requisitos de implantación, accesibilidad, gestión de riesgos y sostenibilidad ambiental.

¿Cuáles son las principales dificultades para que Millonarios y Santa Fe tengan estadio propio?

Según los datos proporcionados, la principal dificultad radica en hallar terrenos de gran tamaño, adecuados y bien ubicados dentro de la Bogotá actual, que permitan construir un estadio moderno. Se requieren entre diez y quince hectáreas listas para edificar, algo excepcional en una ciudad consolidada. La confusión sobre posibles restricciones legales del POT también ha dificultado el avance de este debate, aunque la norma vigente no impide la edificación de nuevos estadios si se cumplen los lineamientos establecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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