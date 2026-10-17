Un verdadero dolor de cabeza y prolongados retrasos están experimentando los viajeros y conductores que intentan ingresar a Bogotá por el corredor norte en la mañana de este sábado 17 de octubre de 2026. La congestión vehicular, que comenzó a intensificarse desde primeras horas del día, ha dejado filas kilométricas de automóviles atrapados que se extienden desde antes del peaje de Los Andes, como consecuencia directa de los cambios en la circulación vial aplicados por la administración distrital.

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El detonante de este embotellamiento masivo en el ingreso a la capital es un plan piloto de contraflujo implementado por la Secretaría Distrital de Movilidad sobre la carrera Séptima. La medida, proyectada para operar de manera temporal entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. en el tramo comprendido entre las calles 193 y 245, habilitó ese corredor única y exclusivamente en sentido sur-norte con el objetivo teórico de agilizar la salida de vehículos de Bogotá y descongestionar la Autopista Norte.

Sin embargo, el efecto colateral para los conductores que viajan en sentido contrario —es decir, entrando a la ciudad— ha sido devastador en términos de movilidad. Al quedar la carrera Séptima totalmente bloqueada para el flujo de ingreso a Bogotá, la totalidad de los vehículos provenientes de municipios como Chía, Sopó, Cota y del norte del país quedaron represados sin alternativa en la Autopista Norte, desbordando por completo la capacidad operativa del corredor y del punto de recaudo del peaje.

Ante la emergencia vial, la Secretaría de Movilidad indicó que los usuarios que ingresan a la ciudad con destino a la zona oriente deben avanzar obligatoriamente por la Autopista Norte hasta la calle 183 para desviarse allí hacia el oriente. No obstante, el alto volumen de tráfico ha hecho que dicho desvío resulte insuficiente para disipar la carga vehicular, convirtiendo la entrada a Bogotá en un parqueadero gigante durante la jornada sabatina. Las autoridades de tránsito recomiendan armarse de paciencia o aplazar el desplazamiento mientras culmina la prueba piloto en la carrera Séptima.

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