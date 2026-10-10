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Para el puente festivo del 12 de octubre de 2026, la ciudad de Bogotá implementará la medida de pico y placa regional con la finalidad de garantizar un ingreso más ordenado de los vehículos que regresan a la capital. Esta estrategia busca distribuir adecuadamente el flujo vehicular durante las horas de mayor movimiento, evitando congestiones y favoreciendo una movilidad más fluida para quienes retornan tras el festivo, según información compartida por la Alcaldía de Bogotá.
De acuerdo con el sitio oficial de la campaña 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', la restricción funcionará desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche. El esquema de aplicación será claro: entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos cuyas placas terminan en número par (0, 2, 4, 6, 8). Posteriormente, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el ingreso estará permitido únicamente para los automóviles con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Esta disposición pretende organizar los flujos de entrada y repartir el tráfico a lo largo de la jornada festiva.
La medida de pico y placa regional se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá, que son: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida calle 13 (Centenario), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó, a través de la red social X, que es indispensable no exceder los límites de velocidad y respetar los horarios asignados por el pico y placa regional para quienes retornan a la ciudad en este puente festivo.
Finalmente, las autoridades recomiendan planear el viaje con suficiente anticipación, respetar en todo momento las normas de tránsito y contribuir, así, a mantener una movilidad segura y ordenada en el interior de Bogotá durante este periodo de alto flujo vehicular.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Cómo funciona el pico y placa regional para el retorno a Bogotá en puente festivo?
El pico y placa regional implementado para el puente festivo del 12 de octubre de 2026 establece dos franjas horarias de ingreso a Bogotá: de 12:00 m. a 4:00 p. m., únicamente pueden entrar los vehículos con placas pares; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el turno es para los de placas impares. Esta medida se aplica en los nueve corredores viales principales de la capital, con el objetivo de organizar el flujo vehicular y reducir congestiones en fechas de alto tránsito.
¿Cuáles son los corredores de ingreso donde aplica el pico y placa regional en Bogotá?
Los corredores de ingreso donde rige el pico y placa regional son: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. En estos tramos es obligatorio respetar la restricción de horario según el número de la placa para poder ingresar sin inconvenientes a la ciudad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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