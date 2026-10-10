Por: Portal Bogotá

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Para el puente festivo del 12 de octubre de 2026, la ciudad de Bogotá implementará la medida de pico y placa regional con la finalidad de garantizar un ingreso más ordenado de los vehículos que regresan a la capital. Esta estrategia busca distribuir adecuadamente el flujo vehicular durante las horas de mayor movimiento, evitando congestiones y favoreciendo una movilidad más fluida para quienes retornan tras el festivo, según información compartida por la Alcaldía de Bogotá.

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De acuerdo con el sitio oficial de la campaña 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', la restricción funcionará desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 de la noche. El esquema de aplicación será claro: entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a la ciudad los vehículos cuyas placas terminan en número par (0, 2, 4, 6, 8). Posteriormente, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el ingreso estará permitido únicamente para los automóviles con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Esta disposición pretende organizar los flujos de entrada y repartir el tráfico a lo largo de la jornada festiva.

La medida de pico y placa regional se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá, que son: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida calle 13 (Centenario), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó, a través de la red social X, que es indispensable no exceder los límites de velocidad y respetar los horarios asignados por el pico y placa regional para quienes retornan a la ciudad en este puente festivo.

Finalmente, las autoridades recomiendan planear el viaje con suficiente anticipación, respetar en todo momento las normas de tránsito y contribuir, así, a mantener una movilidad segura y ordenada en el interior de Bogotá durante este periodo de alto flujo vehicular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional para el retorno a Bogotá en puente festivo?

El pico y placa regional implementado para el puente festivo del 12 de octubre de 2026 establece dos franjas horarias de ingreso a Bogotá: de 12:00 m. a 4:00 p. m., únicamente pueden entrar los vehículos con placas pares; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el turno es para los de placas impares. Esta medida se aplica en los nueve corredores viales principales de la capital, con el objetivo de organizar el flujo vehicular y reducir congestiones en fechas de alto tránsito.

¿Cuáles son los corredores de ingreso donde aplica el pico y placa regional en Bogotá?

Los corredores de ingreso donde rige el pico y placa regional son: Autopista Norte, Autopista Sur, avenida calle 13, avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. En estos tramos es obligatorio respetar la restricción de horario según el número de la placa para poder ingresar sin inconvenientes a la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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