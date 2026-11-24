Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá respondió al llamado nacional que busca fomentar el ahorro de energía y la adopción de prácticas responsables en el consumo eléctrico, en un contexto en el que la continuidad del suministro para finales de 2026 y el primer semestre de 2027 es un desafío. Este esfuerzo tiene como uno de sus principales objetivos mitigar los efectos asociados al fenómeno de El Niño, que desde la perspectiva de la administración distrital, representa una amenaza directa para la estabilidad de las reservas de los embalses usados en la generación de energía. Según la información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, liderada por Carlos Fernando Galán, el contexto actual está marcado tanto por la llegada del fenómeno climático como por una serie de retrasos en la política energética nacional, específicamente en proyectos de generación eléctrica y en el abastecimiento suficiente de gas para operar termoeléctricas en su máxima capacidad.

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En palabras del propio alcalde, esta coyuntura no es exclusiva de Bogotá, sino que afecta a todo el país. La situación es el resultado de "que el Gobierno nacional anterior no avanzó en una política energética que fuera acertada y eso lleva a que el sistema energético del país haya tenido un retraso en la entrada, por ejemplo, de proyectos de generación de energía". La declaración también subraya la falta de gas suficiente para las termoeléctricas, ingredientes que empeoran el panorama ante la llegada del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el Grupo Energía Bogotá (GEB), la franja horaria entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. experimenta una coincidencia de factores que elevan el consumo eléctrico. Durante estas horas disminuye la luz natural, se activa el alumbrado público, los hogares encienden sus luces y electrodomésticos, mientras que comercios y otros espacios siguen en funcionamiento. Esta simultaneidad de uso somete al sistema eléctrico a una demanda máxima, comprometiendo el abastecimiento general.

Para contrarrestar el riesgo, las autoridades recomiendan acciones sencillas como apagar las luces en espacios no ocupados, evitar el uso simultáneo de electrodomésticos que demandan mucha energía, posponer tareas intensivas para después de las 9:00 p. m., desconectar equipos en desuso y cargar vehículos eléctricos fuera del horario crítico. Todas estas medidas buscan aliviar la presión sobre el sistema en el momento de mayor demanda, contribuyendo así a la sostenibilidad energética de la ciudad y del país.

La administración distrital enfatiza que toda acción cuenta. Usar la energía de manera consciente no solo cuida los recursos disponibles, sino que refuerza el compromiso colectivo ante escenarios climáticos y estructurales adversos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es clave el ahorro de energía entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. en Bogotá y Colombia?

El ahorro de energía en esta franja es fundamental porque en esas horas se da el mayor pico de consumo eléctrico, debido a la coincidencia entre la demanda residencial, comercial y del alumbrado público, lo que incrementa la presión sobre el sistema de abastecimiento, según explicó el Grupo Energía Bogotá (GEB).

¿Cuáles son las mejores acciones para ahorrar energía durante las horas críticas?

Para reducir el consumo en el horario más exigente, las autoridades recomiendan apagar luces y desconectar equipos no utilizados, evitar usar simultáneamente aparatos de alto consumo, dejar tareas como planchar o freír para después de las 9:00 p. m. y cargar vehículos eléctricos fuera de este periodo, según instrucciones de la Alcaldía Mayor y del GEB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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