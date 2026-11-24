Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 25 de noviembre de 2026, se programaron cortes de agua potable en Bogotá debido a obras que adelanta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Estas interrupciones temporales en el servicio están orientadas a mejorar el suministro de agua en diferentes localidades de la ciudad. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, estos trabajos buscan prevenir daños mayores en las tuberías y accesorios, lo que puede afectar el abastecimiento regular para miles de usuarios.

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Las interrupciones están programadas para distintas zonas de la ciudad con horarios y trabajos diferenciados. En la localidad de Bosa, los barrios afectados incluyen El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio y San Martín, en áreas muy precisas delimitadas por calles y carreras, donde desde las 10:00 a. m. y durante 24 horas, se realiza mantenimiento preventivo. En Usaquén, los cortes impactan a los barrios Barrancas Norte y San Cristóbal Norte, desde las 10:00 a. m. por 24 horas, por trabajos de empates de redes de acueducto.

Por su parte, en la localidad de Suba, los sectores de San José de Bavaria y Villa del Prado estarán sin servicio durante el mismo periodo, también debido a empates de redes de acueducto. En Ciudad Bolívar, los barrios Lucero del Sur, La Alameda y Quintas del Sur enfrentarán cortes desde las 9:00 a. m. por 24 horas, enfocados en mantenimiento preventivo. La EAAB comunicó que estos trabajos son necesarios para asegurar el funcionamiento y la sostenibilidad de la infraestructura de agua en la ciudad.

La empresa recomendó llenar el tanque de reserva antes del inicio del corte y, si se almacena agua en otros recipientes, consumirla antes de las 24 horas para evitar riesgos para la salud. Además, se aconseja un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. En caso de necesitarse, la EAAB dispondrá de carrotanques principalmente para clínicas, hospitales y otros sitios con alta concentración de público, los cuales pueden solicitarse a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el miércoles 25 de noviembre de 2026?

De acuerdo con los comunicados oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los barrios que tendrán cortes de agua el miércoles 25 de noviembre de 2026 son El Remanso I, Escocia, Holanda, La Cabaña, La Libertad, San Antonio, San Martín en Bosa; Barrancas Norte y San Cristóbal Norte en Usaquén; San José de Bavaria y Villa del Prado en Suba y Lucero del Sur, La Alameda, Quintas del Sur en Ciudad Bolívar. Los cortes se harán en franjas horarias de 24 horas dependiendo de cada zona.

¿Qué recomendaciones da la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá durante los cortes de agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) aconseja llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del corte, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas, utilizar el recurso de manera racional priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, pone a disposición carrotanques para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales pueden solicitarse en la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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