Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), mantiene la Alerta Fase 1 por calidad del aire en suroccidente de Bogotá. La medida se aplica en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente, aunque se presentaron fuertes lluvias en el oriente y norte de la ciudad, en estas zonas persisten vientos débiles que dificultan la dispersión de contaminantes. Esto contribuye a la acumulación de partículas cerca del suelo, situación que se agrava con el aumento del tráfico vehicular y de la actividad industrial, especialmente al comenzar la semana laboral.

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La autoridad ambiental indicó que, pese a algunas mejoras observadas entre el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre de 2026, todavía no se cumplen las condiciones necesarias para levantar la alerta. Por esta razón, la SDA ha decidido continuar con la medida preventiva, priorizando la protección de la salud de las personas que residen en las zonas afectadas.

Desde la declaratoria de la alerta, se llevaron a cabo 10 operativos de control a vehículos en circulación, en coordinación con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Bogotá. En estos operativos, se revisaron 67 vehículos: solo 10 aprobaron las pruebas de emisiones contaminantes, mientras que 57 no las superaron. A los infractores se les impusieron órdenes de comparendo y 45 vehículos fueron inmovilizados por incumplimiento de las normas ambientales.

Adicionalmente, la SDA realizó 42 visitas de control a industrias. De estas, 19 correspondieron a seguimiento de empresas ubicadas dentro de las UPL en alerta—donde aplican las restricciones—y 23 fueron socializaciones de las medidas en empresas cercanas. En tres casos se hallaron fuentes emisoras operando fuera del horario restringido, lo que llevó al apagado de los equipos y el inicio de procesos sancionatorios con levantamiento de actas de evaluación.

La SDA intensificará la verificación de las restricciones y el seguimiento al funcionamiento de los sistemas de control de emisiones industriales. Además, mantiene el monitoreo constante de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas mediante su red de estaciones en el Distrito Capital. El Distrito reitera a las personas habitantes y visitantes que la alerta tiene carácter preventivo y recomienda priorizar el autocuidado, consultar el mapa de calidad del aire en tiempo real, evitar la actividad física intensa al aire libre y prestar atención a los grupos más vulnerables como niñas y niños menores de cinco años, personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se mantiene la Alerta Fase 1 por calidad del aire en Bogotá?

La Alerta Fase 1 sigue vigente en el suroccidente de Bogotá debido a la persistencia de vientos débiles que dificultan la dispersión de los contaminantes y favorecen su acumulación cerca del suelo. Además, factores como el aumento de tráfico vehicular, la actividad industrial y la variabilidad de lluvias en otras zonas de la ciudad han impedido que mejoren las condiciones ambientales lo suficiente para levantar la alerta, según lo informado por la Secretaría Distrital de Ambiente.

¿Qué recomendaciones da la Secretaría Distrital de Ambiente durante la alerta de calidad del aire?

La Secretaría Distrital de Ambiente aconseja a la ciudadanía consultar el mapa de calidad del aire en tiempo real, evitar la práctica de ejercicio intenso al aire libre y prestar atención especial a niñas y niños menores de cinco años, personas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Estas acciones buscan proteger la salud, mientras se monitorea la evolución de las condiciones ambientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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