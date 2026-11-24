La presencia de hombres armados en el Éxito de La Castellana en Cartagena, con rehenes como parte de un escenario escalofriante, marcó el comienzo de la mañana del martes 24 de noviembre de 2026.

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Las imágenes marcan un episodio de terror para la comunidad de la capital del Bolívar y, en general, para Colombia en medio del vilo por la integridad de las personas dentro del tradicional almacén, que lleva cerca de tres décadas de funcionamiento.

Pulzo ofrece un seguimiento en vivo con las incidencias en vivo de esta situación sobre la que se van conociendo reportes y respuestas de parte de los diferentes actores involucrados en el tema.

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11:49 a.m 2026-11-24T11:49:07-05:00 ID: kiwud Liberan a cinco personas retenidas en toma a Éxito en Cartagena: hay un bebé Además de una adulta mayor, otra mujer había llegado a comprar unas pañales con su bebé cuando empezó esta situación.

11:38 a.m2026-11-24T11:38:27-05:00 ID: lbeun Liberan a rehenes en el Éxito, que estaban retenidos por hombres armados #Urgente | 🔴 Liberan a los rehenes del almacén Éxito del sur de Cartagena. Estamos en vivo. https://t.co/5GqP6ADldg https://t.co/YRvwFAEJCU — La FM (@lafm) November 24, 2026

11:20 a.m2026-11-24T11:37:35-05:00 ID: gvnyc Suspenden vuelos en Cartagena por secuestro a clientes y trabajadores La emergencia en La Castellana obligó a frenar aproximaciones aéreas por maniobras de la Fuerza Pública, que ya busca como liberar a los rehenes.

11:13 a.m2026-11-24T11:36:54-05:00 ID: zxfku Así fue el rescate de adulta mayor en Éxito de Cartagena #ATENCIÓN 🚨 Uniformado de la Policía logró poner a salvo a una adulta mayor, cargándola en sus brazos, tras permanecer retenida durante la emergencia registrada en un almacén Éxito de Cartagena. Las autoridades continúan el operativo en el lugar para controlar la situación. https://t.co/Q4ZpEs4Blw — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 24, 2026

11:10 a.m2026-11-24T11:35:44-05:00 ID: kdfzh Se confirma la liberación de una de las rehenes en Éxito Una adulta mayor salió del almacén donde hombre armados la tenían retenida. Está ilesa.

11:04 a.m2026-11-24T11:34:31-05:00 ID: wearx Despliegue de autoridades por amenaza en Éxito Dos helicópteros andan sobrevolando la zona donde los hombres armados retienen a personas.

10:30 a.m2026-11-24T11:31:57-05:00 ID: vyuga Plan candado en Éxito de Cartagena: autoridades ejercen control #Cartagena | Hombres armados llegaron a robar en un local comercial de Éxito en Cartagena y tienen rehenes desde las 8:40 de la mañana. Esta es la situación que se vive en el sector. https://t.co/x9hIbwYX1S — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 24, 2026

9:40 a.m2026-11-24T11:30:25-05:00 ID: vvptx Confirman intención de hombres armados en Éxito El informe oficial de Policía indica que las personas entraron con intención de robo.

9:20 a.m2026-11-24T11:29:20-05:00 ID: qmzlk Videos revelados con la alarma en Éxito

9:00 a.m2026-11-24T11:28:19-05:00 ID: wajox Crece la alerta: hay rehenes en Éxito de Cartagena Se confirma que hay personas bajo amenaza por los hombres armados.

8:30 a.m2026-11-24T11:18:07-05:00 ID: uykvb Alerta por hombres que entraron armados a un Éxito de Cartagena El reporte en el punto de La Castellana llevó a la reacción de la Policía. Hay temor.

Los testigos indicaron que se alcanzaban a ver a clientes y empleados retenidos por los asaltantes, sorprendidos antes de lograr escapar. En las imágenes se apreció a varias personas amarradas de manos, intimidadas por los delincuentes.

Los hombres armados portan armas de corto y largo alcance, mientras la fuerza pública mantiene acordonada la zona en La Castellana.

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