Por: Noticiero 90 minutos

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Las autoridades de Cali avanzan en la rehabilitación de dos tramos viales fundamentales que rodean el parque de Pampalinda, uno de los sectores con daños tras el terremoto del 10 de agosto. Según información suministrada por la Administración y explicada por Paulo Wilches, ingeniero de la interventoría, la intervención abarca un total de 462 metros lineales, distribuidos entre dos segmentos de 230 y 232 metros, respectivamente, con un ancho promedio de siete metros. Estas obras se ejecutan precisamente en la calle 2 y la calle 2A, entre las carreras 60 y 62.

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El alcance técnico de los trabajos incluye la renovación completa de la estructura vial actual y del pavimento flexible, lo cual se logra mediante excavación tipo cajeo. Durante esta fase también se contempla el realce de cámaras y sumideros, elementos esenciales para asegurar un drenaje adecuado y prevenir afectaciones futuras por el clima o el uso intensivo de las vías. De acuerdo con las especificaciones técnicas detalladas por Wilches, la nueva estructura del pavimento estará compuesta por una subbase de 15 centímetros, una base granular de 15 centímetros y una capa de asfalto de 10 centímetros.

La iniciativa cuenta con respaldo económico proporcionado por el crédito público ‘Invertir para Crecer’ y se inserta en el programa ‘Cali somos todos, juntos nos levantamos’. Este plan integral fue creado como respuesta a las afectaciones ocasionadas por el terremoto y abarca la recuperación de 44 tramos viales mediante actividades de mantenimiento y adecuación de drenajes. Según la Administración, la inversión destinada al programa asciende a $22.343 millones.

El programa de recuperación anunciado por las autoridades no se limita a Pampalinda, sino que contempla la intervención de varios sectores y comunas, específicamente las comunas 3, 15, 18, 19 y 20, así como los corregimientos de Villacarmelo, La Elvira, La Castilla y La Paz. Todas estas acciones buscan realizar mantenimiento vial y mejoras en los sistemas de drenaje, con el objetivo de restablecer la movilidad y funcionalidad en las zonas afectadas. Los trabajos en Pampalinda son una muestra del esfuerzo institucional para restaurar la infraestructura urbana luego de la emergencia sísmica. Información citada de 90 Minutos y declaraciones oficiales de la Administración Municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos metros de vías están siendo rehabilitados en Pampalinda según las autoridades?

Las autoridades informaron que en el parque de Pampalinda, sector afectado por el terremoto del 10 de agosto, se están rehabilitando dos tramos viales con una longitud total de 462 metros lineales, distribuidos en segmentos de 230 y 232 metros, con un ancho promedio de siete metros, según precisa la información compartida por 90 Minutos y la Administración Municipal.

¿Cuál es la estructura técnica del pavimento utilizada en la rehabilitación vial en Pampalinda?

Paulo Wilches, ingeniero de la interventoría, explicó que la estructura técnica del pavimento que se está implementando en Pampalinda incluye una subbase de 15 centímetros, una base granular de 15 centímetros y una capa de asfalto de 10 centímetros, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas para garantizar la durabilidad y seguridad de las nuevas vías.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.