Un video dejó ver el momento en que una mujer fue liberada durante la emergencia registrada en el almacén Éxito del centro comercial La Castellana, en Cartagena. En las imágenes se observa a varios policías cerca de la entrada principal del establecimiento, mientras acompañan a la mujer hacia el exterior.

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En ese momento aparece una mujer vestida con ropa clara, quien es guiada por los uniformados en la zona de ingreso. Es la liberación de la primera rehén que salió del establecimiento, según los reportes conocidos durante la mañana de este martes 24 de noviembre.

(Vea también: Exponen intención real de delincuentes que entraron armados a un Éxito: caso de terror con rehenes)

De acuerdo con Blu Radio, la mujer es una adulta mayor y su liberación habría sido priorizada por su estado de salud. Su salida representa uno de los primeros avances del operativo desplegado para rescatar a las personas que permanecían retenidas por los hombres armados dentro del almacén.

Mientras avanzaba la emergencia, también comenzaron a circular distintas versiones sobre lo que habría ocurrido. Una de ellas señala que los sujetos pretendían cometer un hurto dentro del establecimiento, pero algo habría salido mal y decidieron tomar rehenes. Otra hipótesis mencionado en la emisora apunta a que el objetivo sería un carro de valores que llegaba al lugar para realizar labores de cargue y descargue de dinero. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

La Policía, la Armada y el Gaula Militar participan en el operativo para lograr la liberación de las demás personas retenidas. Los primeros reportes indican que los hombres ingresaron al Éxito durante la madrugada y permanecieron allí cuando llegaron los trabajadores para abrir el establecimiento. Las autoridades continúan atendiendo la situación y buscan esclarecer las circunstancias del presunto robo.

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