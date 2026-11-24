Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá ha apostado durante este año por acercar su oferta institucional a la ciudadanía a través de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". De acuerdo con la información oficial, este viernes 27 de noviembre se llevará a cabo en Suba la última jornada del 2026 del SuperCADE Móvil, en la conocida Feria A Tu Servicio. El evento tendrá lugar en la Alameda La Toscana, ubicada en la Transversal 127 con calle 132D, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., facilitando que más personas puedan acceder durante el día a una amplia gama de servicios y orientaciones sin necesidad de desplazamientos prolongados.

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Según la Alcaldía de Bogotá, la estructura del SuperCADE Móvil contempla siete rutas de atención, diseñadas para cubrir las necesidades de diferentes grupos poblacionales: jóvenes, familias, emprendedores, personas cuidadoras, migrantes y animales de compañía. Cada ruta reúne entidades distritales y nacionales, así como organizaciones aliadas especializadas, lo que garantiza una atención integral y pertinente.

La ruta de educación se enfoca en brindar información sobre becas, acceso a educación superior y formación para el trabajo, contando con la participación de la Agencia Atenea, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Secretaría de Educación del Distrito, la Consejería TIC y varias instituciones de educación superior. En cuanto a la empleabilidad y el emprendimiento, los asistentes podrán recibir asesoría sobre vacantes, formación laboral y alternativas de formalización empresarial a través de entidades como la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el SENA y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros.

La ruta de salud acercará servicios de vacunación, orientación sobre infecciones de transmisión sexual, salud emocional y trámites relacionados con atención médica y afiliaciones. Además, el bienestar de quienes cuidan y requieren cuidados tiene un espacio dedicado con información sobre el Ingreso Mínimo Garantizado, apoyo a personas con discapacidad, beneficios para migrantes y programas de autonomía económica para mujeres, así como servicios gratuitos de corte de cabello y manicure.

La oferta también comprende asesoría en mecanismos alternativos de resolución de conflictos y derechos humanos, orientación a migrantes sobre temas como el Permiso por Protección Temporal (PPT), con la asesoría de ACNUR y Migración Colombia. Por otro lado, el bienestar animal está contemplado mediante jornadas de vacunación y atención veterinaria a mascotas, con la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

En síntesis, la jornada en Suba marca el cierre de un ciclo en el que la Administración Distrital buscó, a través del SuperCADE Móvil, hacer que la institucionalidad llegue al interior de los barrios, brindando soluciones y oportunidades cercanas a las personas, como destaca la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece el SuperCADE Móvil en Bogotá y a quiénes están dirigidos?

El SuperCADE Móvil presenta siete rutas principales de servicio orientadas a jóvenes, familias, emprendedores, personas cuidadoras, población migrante y animales de compañía. Entre los servicios destacados se encuentran asesoría en educación, empleo, salud, bienestar social y animal, acceso a la justicia y orientación migratoria, buscando cubrir múltiples necesidades y acercar las soluciones institucionales a quienes habitan los barrios.

¿Dónde y cuándo será la última jornada del SuperCADE Móvil, Feria A Tu Servicio, en Suba?

La última jornada de 2026 del SuperCADE Móvil, Feria A Tu Servicio, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizará el viernes 27 de noviembre en la Alameda La Toscana, en Suba (Transversal 127 con calle 132D), durante el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., tal como reporta la información oficial distribuida por las entidades distritales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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