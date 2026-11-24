Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la Alcaldía Local de Los Mártires adelantó una jornada interinstitucional orientada a consolidar espacios públicos más seguros y agradables para la ciudadanía. Según información oficial de la Alcaldía de Los Mártires, la actividad se realizó el 19 de noviembre y reunió a múltiples entidades del distrito, entre las que se destacan la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), las secretarías distritales de Educación, Integración Social, Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia, además de la empresa ENEL. El propósito de este esfuerzo conjunto fue mejorar la seguridad, fortalecer la prevención y recuperar el espacio público en la localidad.

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Durante la jornada se enfatizó en acciones preventivas. De acuerdo con el reporte, se llevaron a cabo 110 sensibilizaciones ciudadanas: 85 de ellas coordinadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y 25 gestionadas por CHC. Uno de los temas centrales fue advertir sobre los riesgos asociados a los préstamos informales, popularmente conocidos como “gota a gota”, los cuales son motivo de preocupación por su impacto negativo en la comunidad. Además, parte de la labor preventiva incluyó el acompañamiento a usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), verificaciones técnicas de 18 equipos móviles mediante la consulta de IMEI, y la realización de 28 registros personales por parte de la Policía Nacional.

En cuanto a la recuperación del espacio público, la Alcaldía Local informó que se lograron intervenir 166 metros lineales, retirando con apoyo de dos volquetas un total de 18 metros cúbicos de material y procediendo al desmonte de 19 cambuches, diferenciados entre ocho estructurados y 11 circunstanciales. De igual manera, se ejecutaron siete acciones de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos comerciales ubicados en la zona. Este esfuerzo permitió transformar áreas clave para facilitar su uso y disfrute por los habitantes y visitantes.

Un componente destacado de la jornada fue el embellecimiento urbano. En la subestación San José se instalaron 30 materas, sumando así al mejoramiento del paisaje local y promoviendo el sentido de apropiación por parte de la ciudadanía. Estas acciones reflejan el compromiso de la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán y el alcalde local John Jader Suárez Delgado por fortalecer la presencia institucional y elevar la calidad de vida en Los Mártires.

La Alcaldía Local de Los Mártires reafirma su intención de continuar articulando esfuerzos con entidades distritales e invita a residentes, comerciantes y visitantes a cuidar los espacios recuperados, resaltando que la construcción de una localidad más segura y organizada depende de la corresponsabilidad de toda la comunidad.

¿Qué acciones implementó la Alcaldía de Los Mártires para mejorar la seguridad y el espacio público?

La Alcaldía de Los Mártires, de acuerdo con su reporte, realizó jornadas de sensibilización sobre riesgos como los préstamos informales “gota a gota”, acompañó usuarios del SITP, efectuó registros personales y verificaciones de equipos móviles, retiró material y desmanteló cambuches, además de ejecutar controles en comercios y embellecer espacios con la instalación de materas. Estas acciones se enfocaron en la prevención, la seguridad y la recuperación del espacio público.

¿Cuáles entidades participaron en la jornada interinstitucional en Los Mártires y qué funciones desempeñaron?

Según información de la Alcaldía Local de Los Mártires, formaron parte de la jornada la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), las secretarías distritales de Educación, Integración Social, Gobierno y Seguridad, Convivencia y Justicia, así como ENEL. Cada entidad aportó desde sus competencias, coordinando acciones de limpieza, prevención, inspección, control y embellecimiento del entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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