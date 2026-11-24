Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá, junto con el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), ha anunciado la apertura de inscripciones para un novedoso laboratorio creativo en el marco del programa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’. Esta experiencia lleva por nombre “A la mano - Jugar y crear, donde la imaginación será la protagonista” y está dirigida a niñas, niños y jóvenes entre 12 y 15 años. De acuerdo con la información oficial, el laboratorio se desarrollará en cuatro sesiones entre el 1 y el 4 de diciembre de 2026, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m., y las actividades tendrán lugar en el corazón de la Cinemateca de Bogotá, en la carrera 3 # 19-10.

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El acceso a este taller es completamente gratuito, pero cuenta con un cupo limitado de solo 15 personas, lo que refuerza la importancia de la inscripción previa. La etapa de inscripciones está habilitada desde el 16 hasta el 30 de noviembre de 2026, de acuerdo con la página oficial de la Cinemateca de Bogotá.

Durante las jornadas, se propone una metodología lúdica y experimental. Según la convocatoria, cualquier objeto, sonido, movimiento o sensación puede ser el inicio de una historia. A partir del juego, la exploración sensorial y el trabajo colectivo, las y los participantes podrán descubrir nuevas formas de observar, escuchar y narrar su entorno. Se utilizarán ejercicios inspirados en artes como el cine, el teatro, la fotografía y el montaje, para que, experimentando con imágenes, sonidos y la cotidianidad, se creen relatos originales y sorprendentes.

El espacio está concebido no solo para fomentar la creatividad, sino para mostrar que el cine y el audiovisual están al alcance de quienes tengan curiosidad y disposición para imaginar. Los y las asistentes dispondrán de herramientas para expresarse, inventar y construir historias propias a través de un enfoque participativo e incluyente.

La artista invitada para liderar el laboratorio es Mónica Torregrosa, reconocida por su trayectoria como artista, investigadora y documentalista. De acuerdo con la información de la Cinemateca, Torregrosa ha enfocado su trabajo en la conversación como práctica artística, las territorialidades de diversas comunidades y la manera en la que se relacionan la vida cotidiana y el audiovisual. Desde 2013 desarrolla proyectos independientes en arte, investigación y prácticas en sitio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el laboratorio “A la mano - Jugar y crear” en la Cinemateca de Bogotá?

La inscripción al laboratorio es gratuita y debe hacerse de manera anticipada, ya que solo hay cupo para 15 personas. El periodo de inscripciones es del 16 al 30 de noviembre de 2026, y, según la Cinemateca de Bogotá, se debe diligenciar un formulario en línea disponible en su página oficial.

¿En qué consiste el laboratorio creativo para jóvenes de la Cinemateca de Bogotá?

El laboratorio se centra en la experimentación y el juego, invitando a jóvenes de 12 a 15 años a desarrollar historias originales empleando sus sentidos y la creación colectiva. A través de ejercicios inspirados en el cine, teatro, fotografía y montaje, busca despertar la creatividad y mostrar que la producción audiovisual está al alcance de los participantes con solo tener ideas y deseo de imaginar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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