Por: Portal Bogotá

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La organización y regulación del espacio público es un reto fundamental para una ciudad en constante crecimiento como Bogotá. De acuerdo con la información compartida por la Terminal de Transporte de Bogotá, hoy se celebran dos hitos importantes en esa labor: el quinto aniversario de la Zona de Parqueo Pago (ZPP) y el catorceavo año de funcionamiento de su unidad de negocio de parqueaderos. Bajo el lema "Estacionar bien, nos mueve a todos", se resalta cómo estos proyectos han impactado positivamente en la movilidad sostenible de la capital.

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La Zona de Parqueo Pago, iniciativa gestionada por la Secretaría Distrital de Movilidad y operada desde la Terminal de Transporte, ha logrado establecer más de 10.000 cupos en 14 localidades de Bogotá y atender a más de 500.000 usuarios activos, con más de 11 millones de usos acumulados. Uno de sus grandes logros recientes fue alcanzar el equilibrio financiero en julio de 2026, según lo informado por la Terminal de Transporte, un suceso que permitió cubrir los costos operativos y empezar a generar excedentes. Esos recursos adicionales, cerca de $2.600 millones, han sido transferidos al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), contribuyendo así a fortalecer el Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá, afirmó que, tras cinco años de operación y lograr la sostenibilidad financiera, la ZPP entra en una nueva fase marcada por la modernización tecnológica y la búsqueda de un servicio más eficiente. Este cambio es reflejo de la meta mayor: convertir a Bogotá en una ciudad cada vez más organizada y moderna.

Por otra parte, la unidad de parqueaderos inició su labor hace 14 años y hoy cuenta con 32 parqueaderos en 8 localidades, ofreciendo 4.700 cupos autorizados para automóviles, motocicletas y bicicletas, además de 24 puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos ubicados en cinco zonas estratégicas. Estos parqueaderos han permitido reinvertir $6.300 millones en el embellecimiento del espacio público en colaboración con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), así como $3.700 millones y $95 millones entregados directamente al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), respectivamente.

Entre las novedades de aniversario está la implementación de la tecnología Tap To Phone, una alianza con la plataforma financiera Bold que permite a los facilitadores de la ZPP aceptar pagos con tarjeta directamente en el lugar de estacionamiento, eliminando el uso de efectivo y promoviendo transacciones más seguras.

Para los ciudadanos, la información y atención se mantiene disponible a través de canales oficiales como www.zonaparqueopago.gov.co y el portal de la Terminal de Transporte, reafirmando el compromiso de continuar transformando la movilidad de Bogotá.

¿Cómo funciona la Zona de Parqueo Pago en Bogotá y qué resultados ha tenido?

La Zona de Parqueo Pago, operada desde la Terminal de Transporte bajo coordinación de la Secretaría Distrital de Movilidad, ofrece más de 10.000 cupos en 14 localidades y supera los 11 millones de usos. Aporta recursos al Fondo de Estabilización Tarifaria, fortaleciendo el transporte público y fomenta prácticas de estacionamiento legal y regulado.

¿Qué beneficios han traído los parqueaderos fuera de vía en Bogotá a la ciudad?

Según la información de la Terminal de Transporte, los parqueaderos fuera de vía han permitido reinvertir miles de millones en el mejoramiento del espacio público, con aportes directos al DADEP, IDU e IDRD, además de ofrecer infraestructura moderna y segura para automóviles, motocicletas, bicicletas y vehículos eléctricos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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