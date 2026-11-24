Por: El Espectador

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La polémica surgió tras las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella durante su primera visita oficial al Ministerio de Cultura, el pasado 15 de octubre. En ese evento, de acuerdo con lo consignado, el jefe de Estado calificó el "wokismo" como un "cáncer" que, según su visión, amenaza la unidad nacional. Además, prometió una "lucha abierta, total, decidida y patriótica en su contra" desde su administración, dejando claro que no dejaría espacio a funcionarios que sostuvieran posturas progresistas: "no voy a permitir que ningún funcionario la tenga", afirmó.

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La intervención presidencial no se redujo solo a atacar lo que denominó "wokismo", sino que también criticó fuertemente el modelo gubernamental de su antecesor, Gustavo Petro, a quien tildó de "absurdo". Estas afirmaciones, realizadas en el contexto de un acto oficial en el Claustro de Santa Clara, en Bogotá, causaron preocupación en varios sectores por su tono y su posible efecto sobre los derechos fundamentales de ciertos grupos de ciudadanos o funcionarios públicos.

A raíz de esta postura abiertamente restrictiva frente a la diversidad de opiniones en el aparato estatal, Héctor Gabriel Rondón Olave, exviceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos y víctima del desplazamiento forzado, presentó una tutela ante el Consejo de Estado. La acción judicial señalaba que lo expresado por Abelardo de la Espriella vulneraba sus derechos a la "igualdad y no discriminación por opinión política o filosófica, a la libertad de conciencia", así como sus derechos a la "libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad".

El Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, evaluó el caso y determinó que las palabras del presidente en la alocución del 15 de octubre de 2026 "excedieron los límites de la libertad de expresión ideológica". Asimismo, advirtió que el discurso "propicia un ambiente de hostilidad" y potencialmente perjudica la libertad de conciencia. Por estos motivos, el alto tribunal decidió imponer límites a los discursos de Abelardo de la Espriella, en defensa de las garantías constitucionales que protegen la diversidad de opiniones dentro del ámbito estatal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo de Estado limitó los discursos del presidente Abelardo de la Espriella?

El Consejo de Estado determinó que las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella durante la alocución del 15 de octubre de 2026 en el Ministerio de Cultura excedieron los límites de la libertad de expresión ideológica. Según el alto tribunal, las afirmaciones del mandatario, que calificaban el "wokismo" como un "cáncer" y no permitirían posturas progresistas en su administración, "propician un ambiente de hostilidad" y afectan la libertad de conciencia, por lo que decidió limitar este tipo de intervenciones para proteger los derechos fundamentales.

¿Qué derechos alegó vulnerados Héctor Gabriel Rondón Olave con el discurso del presidente?

Héctor Gabriel Rondón Olave argumentó en su tutela que las afirmaciones hechas por Abelardo de la Espriella vulneraban sus derechos a la "igualdad y no discriminación por opinión política o filosófica, a la libertad de conciencia", así como sus derechos fundamentales a la "libertad de expresión" y "al libre desarrollo de la personalidad". Por ello pidió garantías para que sus libertades y derechos fueran respetados en el contexto de expresiones presidenciales.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.