Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La tragedia ocurrida en Cajamarca sigue sumando víctimas y profundizando el dolor en la comunidad. La noticia más reciente es el fallecimiento de Yaneth Ramos, una de las personas que resultó gravemente herida durante el accidente de tránsito que involucró a una tractomula, varios vehículos y establecimientos comerciales en el casco urbano del municipio. Ramos, de 59 años, estuvo hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos para adultos del Hospital Federico Lleras Acosta, en Ibagué. De acuerdo con el reporte oficial del centro médico, a pesar de los esfuerzos médicos y los procedimientos realizados, la gravedad de sus lesiones impidió que se recuperara, y su deceso se produjo en la noche del lunes 23 de noviembre.

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Según indicó Diego Padilla, subgerente y gerente encargado del hospital, Yaneth Ramos ingresó con múltiples traumatismos, entre ellos un trauma craneoencefálico severo, lesiones abdominales y fracturas en las extremidades inferiores. Dada la complejidad y la extensión de sus heridas, recibió atención intensiva y maniobras de reanimación, pero su estado era crítico desde el primer momento. El hospital lamentó profundamente la pérdida y solidarizó con la familia de la víctima, al tiempo que confirmó que con su muerte el saldo de fallecidos asciende a seis.

La emergencia, ocurrida la noche del domingo 22 de noviembre, tuvo su origen cuando una tractomula, presuntamente por fallas en el sistema de frenos, perdió el control e impactó violentamente con varios automóviles y locales comerciales. Esta situación dejó no solo víctimas mortales, sino también varios lesionados que continúan bajo atención médica, según el reporte del Hospital Federico Lleras Acosta, el cual recibió incluso un nuevo paciente, un hombre de 31 años con trauma en el muslo derecho. El estado de otros lesionados permanece bajo vigilancia, con pronóstico reservado para uno de los casos.

En cuanto a la identificación de las víctimas mortales, cabe resaltar que se presentó una confusión inicial. Durante el lunes 23 de noviembre, se creía que Yaneth Ramos y su hija Valentina Cuadrado, quienes resultaron heridas, formaban parte de los fallecidos. Esto fue aclarado posteriormente, al establecerse que las víctimas fatales madres e hijas eran realmente Luz Marina Rivera y su hija Luz Dary Pinzón Rivera. En total, las seis víctimas mortales confirmadas por las autoridades son Pedro Juan Díaz, Yolanda Sánchez, Álvaro Iván Correa, Luz Marina Rivera, Luz Dary Pinzón Rivera y Yaneth Ramos. La tragedia mantiene en luto a Cajamarca y ha motivado el llamado de la comunidad y familiares de las víctimas a mejorar la seguridad vial en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las causas del accidente de la tractomula en Cajamarca?

Según las primeras hipótesis recogidas por el Hospital Federico Lleras Acosta, el accidente en Cajamarca fue provocado por una tractomula que habría presentado fallas en el sistema de frenos, originando la pérdida de control del vehículo e impactando contra vehículos y establecimientos comerciales en el corregimiento.

¿Quiénes murieron y quiénes siguen heridos tras el accidente de Cajamarca?

De acuerdo con la información oficial del hospital y autoridades locales, las víctimas mortales del accidente fueron Pedro Juan Díaz, Yolanda Sánchez, Álvaro Iván Correa, Luz Marina Rivera, Luz Dary Pinzón Rivera y Yaneth Ramos, mientras que otros lesionados continúan hospitalizados, incluido un hombre de 31 años con trauma en el muslo y pacientes con pronóstico reservado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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