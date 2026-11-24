Por: El Espectador

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La noche del lunes 23 de noviembre, Villavicencio, capital del Meta, fue sacudida por un ataque con carro bomba frente a la Gobernación del Meta, en pleno parque principal. Este atentado no corresponde a un hecho aislado, sino que se suma a una serie de ataques recientes con explosivos que, durante los últimos meses, han afectado tanto la ciudad como los corredores viales que la comunican con otras regiones. De acuerdo con El Espectador, el más reciente incidente previo al atentado se registró el 15 de noviembre en el peaje de Pipiral, cuando dos hombres abandonaron un vehículo gris en la zona de recaudo y huyeron en motocicleta. Menos de 90 segundos después, el carro explotó y destruyó parte del área de cobro, causando daños materiales pero sin dejar heridos ni víctimas mortales. Tras este hecho, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, condenó públicamente el ataque y ofreció hasta 30 millones de pesos colombianos como recompensa por información útil para identificar a los responsables.

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Ese mismo 15 de noviembre, una explosión similar ocurrió en un peaje de la vía Neiva-Bogotá cerca del mediodía. Según los primeros informes citados por El Espectador, dos hombres llegaron hasta el lugar, dejaron un artefacto y lo hicieron detonar, generando una explosión que se escuchó en distintos sectores de la ciudad de Neiva. Antes de esos acontecimientos, el 26 de junio se reportó un atentado en el sector de Hato Grande sobre la avenida Catama, también en Villavicencio. En ese caso, la Policía Nacional, junto con el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación, capturaron a uno de los presuntos responsables el 3 de julio. Las autoridades informaron que, durante un allanamiento en el barrio Villa Humberto, se detuvo a un hombre conocido como ‘Sebas’, acusado de terrorismo y de delitos relacionados con armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Los atentados no solo se han registrado en zonas urbanas. En la noche del 24 de abril, una alarma por detonación movilizó a las autoridades a la vereda El Cucuy, zona rural de Villavicencio, donde fue hallado un dron modificado para transportar explosivos, así como el control remoto y restos de otro dron posiblemente detonado minutos antes. Aunque no hubo víctimas ni daños materiales, en esa ocasión la Gobernación ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos colombianos para dar con los responsables.

Luego del ataque del 23 de noviembre, que dejó hasta el momento 23 heridos, el presidente Abelardo de la Espriella anunció su visita a Villavicencio para reunirse con la gobernadora Cortés; la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa informaron sobre el despliegue de todas sus capacidades para hacer frente a la ola de violencia.

¿Cuántos atentados recientes con explosivos se han reportado en Villavicencio y el Meta?

De acuerdo con los datos recopilados por El Espectador, en los últimos meses se han registrado al menos cuatro atentados con explosivos en Villavicencio y el Meta: el carro bomba del 23 de noviembre, el ataque en Pipiral el 15 de noviembre, una explosión en la vía Neiva-Bogotá el mismo día y un atentado en Hato Grande el 26 de junio, además del hallazgo de drones explosivos el 24 de abril.

¿Qué estrategias de seguridad han implementado las autoridades tras los recientes ataques con explosivos en el Meta?

Después de los atentados, las autoridades han ofrecido millonarias recompensas por información sobre los responsables y han realizado capturas a través de operativos conjuntos entre la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación. Además, el presidente Abelardo de la Espriella y altos funcionarios han reforzado el control policial y militar en la región y han coordinado respuestas inmediatas con las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.