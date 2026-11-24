Momentos de tensión y pánico se registran en la mañana de este martes 24 de noviembre en los alrededores del almacén Éxito ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia, en el sector de La Castellana, en Cartagena, luego de que varios sujetos armados y encapuchados ingresaran al establecimiento en medio de lo que, de forma preliminar, las autoridades manejan como un intento de hurto. Ante la emergencia, varias patrullas de la Policía fueron desplegadas en el perímetro para controlar la situación y asegurar el área.
De acuerdo con los primeros reportes desde el sitio, los delincuentes permanecieron dentro del supermercado junto con un número indeterminado de compradores y trabajadores que se encontraban en el lugar al momento de la irrupción. “Por ahora se habla de un hurto, varios sujetos armados y encapuchados en el Éxito de Cartagena, y varias patrullas desplegadas en la zona para controlar la situación”, señalan los reportes conocidos en desarrollo de la contingencia.
#AEstaHora | Uniformados de la Policía de Cartagena tratan de capturar a hombres habrían ingresado presuntamente armados a un almacén de cadena ubicado en el sector La Castellana. https://t.co/N1d8gYWUYE
— Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 24, 2026Lee También
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En redes sociales, especialmente en Facebook, comenzaron a circular videos grabados desde el exterior del establecimiento en los que se observa a hombres armados vestidos de civil y a varios clientes asomados por los ventanales de la cafetería del almacén mientras transcurre el operativo policial afuera.
Según relatan testigos a partir de esas mismas grabaciones, dentro del local se alcanzaría a ver a clientes y empleados retenidos por los asaltantes, quienes habrían sido sorprendidos antes de lograr escapar. En las imágenes se aprecia a varias personas amarradas de manos mientras son intimidadas por los delincuentes, algunos de los cuales portan armas de corto y largo alcance, mientras la fuerza pública mantiene acordonada la zona en La Castellana.
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