Por: Mall y Retail

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Grupo Éxito presentó sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026, evidenciando cómo su operación en Colombia continúa siendo el principal motor económico del conglomerado, mediante un modelo de negocios que combina supermercados, comercio electrónico, activos inmobiliarios y servicios complementarios.

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Más allá del crecimiento de las ventas, los resultados muestran una evolución lenta del negocio del retail alimenticio, un mayor dinamismo de los centros comerciales y una creciente participación de actividades de monetización del trafico que permiten generar ingresos adicionales a partir de su base de clientes, establecimientos y activos comerciales.

Durante el período comprendido entre julio y septiembre, los ingresos consolidados del grupo alcanzaron $5,00 billones, incluyendo sus operaciones en Colombia, Uruguay y Argentina. De esta cifra, Colombia aportó $4,19 billones, equivalentes al 83,9 % del total. Por su parte el Ebitda alcanzo los $457.246 millones de los cuales Colombia genero el 79,1 %.

Esta composición evidencia que, aunque Grupo Éxito mantiene presencia internacional, Colombia concentra la mayor parte de sus ingresos y resultados operativos. Sin embargo, el análisis de su desempeño requiere comprender que la compañía ha evolucionado hacia un ecosistema en el cual las tiendas físicas no solamente comercializan productos, sino que también funcionan como puntos de conexión con plataformas digitales, servicios financieros, publicidad, programas de fidelización y negocios inmobiliarios. Esta integración constituye uno de los elementos centrales de su estrategia de generación de valor.

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Supermercados: las ventas crecen 2,2 %, pero la utilidad operacional aumenta 14,7 %

El negocio de supermercados registró ventas netas por aproximadamente $3,95 billones durante el tercer trimestre de 2026, un crecimiento del 2,2 % frente al mismo período de 2025. Al incorporar los ingresos provenientes de todas las actividades, la cifra ascendió a $4.194.821 millones, superior en un 2,4 % a los $4.095.531 millones obtenidos un año atrás. Aunque el crecimiento comercial fue moderado, los indicadores de rentabilidad presentaron una evolución considerablemente más favorable.

Al finalizar septiembre, Grupo Éxito contaba con 449 establecimientos en Colombia, distribuidos entre 195 supermercados e hipermercados Éxito, 140 tiendas Carulla, 35 Surtimax, 37 Super Inter y 42 Surtimayorista. En conjunto, estas marcas sumaban 803.814 m2 de área de ventas.

Esta infraestructura constituye una de las principales plataformas físicas de distribución y comercialización de productos de consumo masivo del país.

En términos comerciales, las ventas mismas tiendas crecieron un 3,2 %, mientras que la marca Éxito registró un aumento del 4,7 % y Carulla alcanzó el 5,7 %. En contraste, el segmento que agrupa otras marcas, aliados y negocios presentó una disminución del 12 %.

Por categorías, las ventas de productos no alimenticios aumentaron un 7,4 % y entretenimiento avanzó un 10 %, mostrando oportunidades de crecimiento más allá de las categorías tradicionales de abastecimiento.

La compañía también continuó ejecutando su estrategia de renovación y transformación comercial. Durante el trimestre intervino 22.598 m2 mediante procesos de renovación y reconversión de establecimientos, con inversiones reportadas por $43.150 millones. El objetivo de estas iniciativas es adaptar sus formatos a consumidores que demandan mayor conveniencia, proximidad, facilidad de compra y experiencias comerciales diferenciadas.

El ecosistema omnicanal se consolida como otro componente estratégico. Durante el trimestre, Grupo Éxito registró ventas omnicanal por $585.000 millones, equivalentes al 14,6 % de las ventas reportadas para esta actividad, acompañadas de 7,1 millones de órdenes.

Este desempeño confirma que la relación con el consumidor ya no depende exclusivamente de su visita al supermercado, sino también de plataformas digitales y alternativas de compra y entrega que amplían las posibilidades de comercialización.

La integración entre tiendas físicas y canales digitales permite aprovechar la infraestructura existente, facilitar la atención de pedidos y ampliar los puntos de contacto con los compradores.

Hacia 2030, Grupo Éxito plantea alcanzar una participación omnicanal del 20 % y un crecimiento anual del 30 % en las ventas de este negocio. Para la industria, esta evolución confirma que el futuro de los supermercados estará cada vez más relacionado con la capacidad de articular tecnología, logística, información del consumidor y presencia física.

Viva Malls: los ingresos aumentan 9,2 % y las ventas de los locatarios crecen 8,1 %

El negocio inmobiliario fue uno de los componentes de mayor dinamismo durante el tercer trimestre. A través de Viva Malls, la organización registró ingresos por $133.758 millones con un crecimiento del 9,2 %. El resultado confirma la importancia que han adquirido los activos inmobiliarios dentro de la diversificación de sus fuentes de ingresos.

Uno de los indicadores más relevantes fue el comportamiento de los comerciantes instalados en sus centros comerciales. Durante el trimestre, las ventas de los locatarios, excluyendo las correspondientes a los negocios Éxito, aumentaron un 8,1 % frente al mismo período del año anterior. Este crecimiento superó ampliamente la variación del 2,2 % registrada por las ventas netas del negocio minorista colombiano, lo que permite identificar un mayor dinamismo comercial entre los establecimientos que integran el portafolio inmobiliario.

Al finalizar septiembre, Grupo Éxito reportaba 33 activos inmobiliarios en Colombia, con más de 808.000 metros cuadrados de área bruta arrendable y una ocupación del 97,7 %. Este último indicador refleja un portafolio con una elevada utilización de sus espacios disponibles, aspecto relevante para la estabilidad de los ingresos por arrendamiento y la capacidad de negociación comercial de sus propiedades.

La estrategia inmobiliaria contempla, además, una inversión potencial superior a USD 520 millones hacia 2030, destinada al desarrollo de proyectos comerciales y residenciales, con capacidad de incorporar más de 150.000 metros cuadrados adicionales de área bruta arrendable. Esta visión evidencia que el negocio inmobiliario no se limita a la administración de los activos existentes, sino que representa una plataforma para desarrollar nuevos proyectos y aprovechar oportunidades de transformación urbana.

Negocios complementarios: servicios financieros, fidelización y publicidad fortalecen el ecosistema

El tercer componente de la estrategia colombiana corresponde a los negocios complementarios, mediante los cuales Grupo Éxito busca aprovechar su tráfico comercial, conocimiento del consumidor y capacidad de distribución. Entre estas actividades se encuentran los servicios financieros de Tuya, los programas de Puntos Colombia, la comercialización publicitaria de Éxito Media y los servicios de telecomunicaciones de Móvil Éxito.

En el segmento financiero, Tuya registró ingresos por $8.180 millones durante el tercer trimestre, mientras que los ingresos de asociadas vinculados a este negocio alcanzaron $8.183 millones, aproximadamente $5.000 millones más que en el mismo período de 2025.

Por su parte, Puntos Colombia alcanzó 9,2 millones de clientes, registrando un crecimiento del 8,3 % frente a septiembre del año anterior. El programa contaba con 20.400 comercios afiliados y reportó ingresos de asociadas por $2.994 millones. Su importancia estratégica radica en la capacidad de conectar consumidores y establecimientos, incentivar la recurrencia de compra y generar oportunidades comerciales a partir de la fidelización.

Éxito Media reportó ingresos por $4.900 millones, mientras que Móvil Éxito superó las 605.000 líneas activas. Aunque la presentación financiera no detalla las variaciones interanuales de estas dos actividades, sus resultados permiten dimensionar la diversificación de negocios que opera alrededor de la red comercial del grupo.

En conjunto, los resultados del tercer trimestre muestran que Grupo Éxito está fortaleciendo un modelo empresarial en el cual supermercados, centros comerciales y servicios complementarios generan oportunidades de ingresos a partir de una misma infraestructura comercial.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, la principal lectura estratégica del Grupo Éxito es que el crecimiento futuro de las grandes superficies operadores no dependerá exclusivamente de abrir establecimientos o aumentar las ventas de productos, sino de su capacidad para integrar activos inmobiliarios, tecnología, servicios y relaciones con los consumidores en un ecosistema rentable y competitivo.

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