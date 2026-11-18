Por: CENET

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Grupo Argos anunció la adjudicación de una nueva oferta de readquisición de acciones, valorada en $149.200 millones, como parte de la implementación de su programa de asignación de capital ACE 1.0. De acuerdo con la información divulgada por la compañía, la operación fue llevada a cabo a través del Mecanismo Independiente de la Bolsa de Colombia, utilizando la modalidad de construcción de libro de ofertas, conocida como 'book building'. Este método permitió establecer los precios de corte tanto para las acciones ordinarias como preferenciales, asegurando un proceso transparente y competitivo.

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Tras culminar el procedimiento, la Comisión de Readquisición, seleccionada por la Junta Directiva de Grupo Argos, fijó el precio de corte de las acciones ordinarias en $21.000 por unidad. Así, serán adjudicados un total de 5.258.337 títulos, con un valor conjunto de $110.425 millones. Para las acciones preferenciales, la compañía estableció un precio de corte de $16.480 por título, lo que habilita la readquisición de 2.350.980 acciones por $38.744 millones. El resultado global de esta ronda implica la recompra de más de 7,6 millones de acciones, consolidando una nueva etapa dentro del programa ACE 1.0.

Esta es la segunda oferta de readquisición que Grupo Argos concreta bajo este programa y se suma a las transacciones ejecutadas en la primera fase. Con la nueva adjudicación, el acumulado de las recompras se acerca a los $300.000 millones, lo que representa el 60 % de la meta fijada para esta etapa, detalló la empresa.

En cuanto a la justificación de la operación, Grupo Argos explicó que las decisiones se basan en sus criterios de asignación de capital, los cuales incluyen la comparación entre los posibles beneficios de recomprar acciones, el costo del capital y otros destinos potenciales para los fondos de la empresa. Felipe Aristizábal, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de la firma, recalcó que la base del programa ACE es la búsqueda de oportunidades que propicien retornos atractivos para los accionistas. Además, destacó que la reciente oferta consolida el avance y la disciplina de precios, demostrando la solidez financiera de la compañía y la flexibilidad para captar valor si el mercado lo permite.

El directivo agregó que Grupo Argos continuará analizando las opciones de inversión para siempre procurar la creación de valor. Según la compañía, ACE 1.0 busca acelerar la generación, captura y transferencia de valor, empleando la readquisición de acciones como un mecanismo clave para que el precio de sus títulos en el mercado converja con su valor fundamental.

¿Cómo funciona el programa de asignación de capital ACE 1.0 de Grupo Argos?

El programa ACE 1.0 de Grupo Argos está enfocado en acelerar la generación, captura y transferencia de valor de la empresa. Para esto, la readquisición de acciones se constituye en una herramienta principal, buscando que el precio de mercado de los títulos converja con su valor fundamental, de acuerdo con lo informado por la compañía.

¿De qué manera selecciona Grupo Argos los precios de corte para las readquisiciones de acciones?

Grupo Argos utiliza el mecanismo de 'book building' o construcción de libro de ofertas para establecer los precios de corte en sus operaciones de readquisición de acciones. Según lo reportado, la Comisión de Readquisición asigna estos valores con base en las ofertas recibidas, manteniendo criterios de disciplina financiera y flexibilidad ante las condiciones del mercado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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