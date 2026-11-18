Por: CENET

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El sistema bancario colombiano cerró los primeros nueve meses de 2026 con utilidades acumuladas por $12,81 billones, evidenciando una marcada recuperación frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, las ganancias de los bancos crecieron 33,3 % entre enero y septiembre, al pasar de $9,61 billones en 2025 a $12,81 billones en 2026, una cifra que subraya la consolidación y la resiliencia del sector en medio de diferentes retos económicos.

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El protagonismo dentro del sector lo tuvo Bancolombia, que lideró el ranking con utilidades de $5,93 billones al cierre de septiembre. Esta cifra representó un incremento de cerca de $1,12 billones respecto a los $4,81 billones reportados un año atrás, lo que equivale a un crecimiento del 23,4 %. Banco Davivienda ocupó la segunda posición, con utilidades acumuladas de $1,75 billones, monto que también mejora de manera notoria frente a los $1,22 billones del mismo periodo de 2025.

En el tercer lugar, el Banco de Bogotá alcanzó ganancias aproximadas a $1,003 billones, manteniéndose entre las principales entidades con mayores beneficios dentro del sistema financiero. Por debajo de estas tres entidades principales, Banco GNB Sudameris reportó utilidades de $868.115 millones; seguido de BBVA Colombia, con $753.402 millones, y Citibank Colombia, con $730.664 millones.

Dentro del grupo de bancos que superaron los $400.000 millones en utilidades también aparecieron el Banco Agrario ($522.826 millones) y el Banco de Occidente ($493.671 millones). Otras entidades relevantes fueron Banco Caja Social ($239.572 millones), J.P. Morgan ($156.980 millones), Banco Falabella ($152.746 millones) y Davivienda Bank International ($146.909 millones). Además, bancos como Bancamía, Mundo Mujer, Santander Colombia, Mibanco y BTG Pactual registraron utilidades entre $86.762 millones y $96.821 millones.

No obstante, no todas las entidades lograron resultados positivos. Lulo Bank presentó pérdidas por $19.687 millones, Bancoomeva por $20.494 millones y Banco Pichincha por $104.752 millones. El resultado más negativo fue el de Itaú Colombia, que cerró septiembre con pérdidas de $442.235 millones, habiendo ya acumulado un saldo negativo de $449.440 millones en agosto, según la Superintendencia Financiera.

Estos números reflejan que, aunque el sector en general fortaleció sus niveles de rentabilidad en 2026, persisten diferencias significativas entre entidades respecto al ritmo de crecimiento y la evolución de sus balances.

¿Cuáles fueron los bancos más rentables en Colombia en 2026?

De acuerdo con la Superintendencia Financiera, Bancolombia fue el banco más rentable durante los primeros nueve meses de 2026, con utilidades de $5,93 billones. Le siguieron Banco Davivienda, con $1,75 billones, y Banco de Bogotá, con más de $1 billón, posicionándose como las entidades líderes en utilidades dentro del sistema bancario colombiano.

¿Por qué algunos bancos en Colombia presentaron pérdidas en 2026?

Algunas entidades, como Itaú Colombia, Lulo Bank, Bancoomeva y Banco Pichincha, reportaron resultados negativos en 2026, reflejando diferencias en la evolución de los balances individuales. Los datos de la Superintendencia Financiera muestran que, aunque el sector fue rentable en conjunto, no todas las instituciones lograron consolidar utilidades, lo que evidencia la variedad de desempeños financieros al interior de la industria bancaria colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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