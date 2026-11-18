Por: CENET

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El presidente de la República entregó un detallado balance de sus primeros 100 días en el gobierno, centrando su intervención en dos ejes principales: la protección de la canasta familiar ante nuevas cargas tributarias y la atención a las familias damnificadas por el reciente terremoto, mediante el Fondo Milagro. Durante su alocución, el mandatario fue enfático en afirmar que su administración no impondrá Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos básicos de consumo, ni impulsará medidas que eleven la tributación para el sector agropecuario. Según detalló, esta directriz se mantuvo desde el inicio de su mandato, a pesar de que los primeros análisis del Ministerio de Hacienda sugerían que era inviable excluir los alimentos esenciales y, al mismo tiempo, cumplir con las metas de recaudo fiscal proyectadas.

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Sin embargo, tras varios análisis, se ajustaron las propuestas, buscando alternativas de financiación que permitieran mantener la protección sobre la canasta familiar, de acuerdo con lo declarado por el presidente. Insistió en que la propuesta de la llamada Ley de Rescate Económico sigue siendo un proyecto en construcción, sujeto a consensos y posibles modificaciones a medida que avance el diálogo con partidos políticos y sectores sociales. Según explicó durante su mensaje, el propósito es evitar que los hogares colombianos, especialmente los más vulnerables, enfrenten mayores cargas tributarias asociadas a los alimentos.

El presidente también reconoció que el equilibrio fiscal del país requiere una combinación de estrategias. Mencionó que entre estas se encuentra la reducción del gasto público, la optimización de recursos burocráticos y la venta de activos productivos, aunque advirtió que ninguna de estas medidas por sí sola es suficiente para solucionar la necesidad de financiación estatal. En ese sentido, reveló que, durante su gestión inicial, ya se recortaron $13,8 billones del Presupuesto General de la Nación, como parte de una meta superior a $23 billones en recortes permanente, y que el Ministerio de Hacienda está analizando la posibilidad de bajar la tarifa general del IVA del 19 al 18 o incluso al 17%, aunque aclaró que aún no se toma una decisión definitiva sobre el asunto.

En paralelo, el mandatario presentó los avances del Fondo Milagro, creado para atender a los afectados por el terremoto del 10 de agosto. Según la información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se autorizaron más de $343.513 millones en apoyos económicos y el fondo ya dispone de $624.000 millones para intervenciones urgentes. Además, se han asignado más de $35.000 millones en ayudas habitacionales y se abrieron convocatorias por más de $36.000 millones para proteger el empleo en las zonas más golpeadas por la emergencia. El presidente destacó los esfuerzos para articular acciones públicas y privadas, la entrega de viviendas, el apoyo a empresarios y la recuperación de servicios e infraestructura, reiterando que el compromiso oficial va más allá del anuncio de recursos y solo se considerará cumplido cuando las inversiones se traduzcan en soluciones concretas para quienes perdieron su hogar, su negocio o su empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas fiscales anunció el presidente para proteger la canasta familiar frente al IVA?

El presidente aseguró que su gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario. Explicó que esta decisión se tomó desde el inicio de su administración y busca evitar que los hogares colombianos enfrenten mayores costos en los alimentos. La propuesta hace parte de la Ley de Rescate Económico, aún en discusión, y el mandatario reiteró que está abierto a buscar consensos para alcanzar los objetivos fiscales sin afectar los productos básicos de consumo.

¿En qué consiste el Fondo Milagro y cómo beneficia a los damnificados del terremoto?

El Fondo Milagro fue creado para atender a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto, según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Dispone de recursos superiores a $624.000 millones para intervenciones urgentes y ha destinado más de $343.513 millones en apoyos económicos, además de ayudas habitacionales por más de $35.000 millones y apoyos a empresarios para proteger el empleo. El presidente resaltó que el compromiso es convertir estos recursos en soluciones reales para vivienda, infraestructura y empleo en las zonas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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