Los colombianos no tendrán que asumir nuevos cobros de IVA sobre los productos de la canasta familiar, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara cambios en la Ley de Rescate Económico que presentó su Gobierno ante el Congreso. La decisión busca evitar que los alimentos básicos tengan nuevas cargas tributarias y terminen encareciendo el mercado de los hogares.

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El anuncio se conoció durante una alocución presidencial del domingo 15 de noviembre, en la que el mandatario se refirió a las modificaciones que tendrá la iniciativa económica, después de las inquietudes que despertó la posibilidad de aumentar los impuestos a diferentes productos de consumo cotidiano.

Con este cambio, varios alimentos que podían verse afectados por la propuesta inicial quedarían protegidos frente a nuevos cobros de este impuesto.

Lista de alimentos que no tendrán nuevos cobros de IVA

Entre los productos que se busca proteger están frutas, verduras, hortalizas, granos y otros alimentos de consumo habitual en los hogares colombianos.

Esta es la lista de productos mencionados:

Frutas:

Mango.

Naranja.

Limón.

Piña.

Fresa.

Mora.

Papaya.

Banano.

Plátano.

Aguacate.

Mandarina.

Uvas.

Verduras y hortalizas:

Tomate.

Ajo.

Lechuga.

Cebolla.

Repollo.

Coliflor.

Zanahoria.

Pepino.

Granos y otros productos básicos:

Fríjol.

Lenteja.

Garbanzo.

Maíz.

Sal.

Café.

La discusión sobre estos alimentos surgió porque el proyecto inicial de la Ley de Rescate Económico contemplaba modificaciones tributarias que podían llevar a algunos productos, actualmente excluidos del IVA o gravados con una tarifa diferencial del 5 %, a pagar la tarifa general del 19 %.

De haberse mantenido esa propuesta, los consumidores habrían podido enfrentar incrementos en el costo de algunos alimentos por cuenta del impuesto.

¿Qué pasará con el IVA en Colombia?

Además de anunciar que no impondrá nuevos cobros a la canasta familiar, el presidente reveló que el Ministerio de Hacienda estudia una posible reducción de la tarifa general del IVA, que actualmente se encuentra en el 19 %.

Según explicó, el Gobierno analiza la posibilidad de llevarla al 18 % o incluso al 17 %. Sin embargo, esta alternativa todavía está en evaluación y no representa una decisión definitiva.

Por ahora, la Ley de Rescate Económico continúa en construcción. El Gobierno aseguró que buscará consensos con los diferentes partidos políticos y sectores económicos para ajustar la iniciativa antes de avanzar en su trámite legislativo.

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Cabe aclarar que el anuncio presidencial no significa que todos los alimentos mencionados tendrán necesariamente una tarifa del 0 % de IVA, pues algunos ya cuentan con tratamientos tributarios especiales. Lo que busca el Gobierno es evitar que reciban nuevas cargas por cuenta de la reforma.

Por eso, el alcance definitivo de la medida dependerá de los cambios que se incorporen al proyecto y de su aprobación en el Congreso de la República.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.