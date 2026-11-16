Un giro determinante en la discusión tributaria del país anunció el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al asegurar que los alimentos de la canasta familiar quedarán blindados frente a nuevas cargas del impuesto al valor agregado (IVA) dentro del trámite de la Ley de Rescate Económico. La declaración fue entregada durante su alocución oficial del domingo 15 de noviembre, respondiendo a las fuertes inquietudes económicas que había despertado el proyecto original presentado por el Ejecutivo ante el Legislativo.

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La iniciativa inicial contemplaba modificar sustancialmente el tratamiento tributario de varios productos esenciales de consumo cotidiano, planteando que bienes actualmente excluidos o gravados con una tarifa diferencial del 5 % pasaran a pagar la tarifa plena del 19 %, lo que representaba un encarecimiento directo en el costo de vida de los hogares. Frente a ese escenario, el jefe de Estado fijó una postura categórica para frenar dicho impacto. “Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó puntualmente el mandatario.

Con esta directriz presidencial, un amplio grupo de alimentos que corría el riesgo de perder su condición de bienes excluidos a partir del año 2028 mantendrá su protección actual. En el segmento de frutas frescas se salvan del gravamen productos como el banano, el plátano, el aguacate, el mango, la piña, la papaya, la naranja, el limón, la mandarina, las uvas, la fresa y la mora. De igual manera, en el grupo de verduras y hortalizas conservan su exención el tomate, la cebolla, el ajo, la zanahoria, la lechuga, el repollo, la coliflor y el pepino, sumados a granos y básicos indispensables como el fríjol, la lenteja, el garbanzo, el maíz para consumo humano y la sal.

Asimismo, el anuncio frena el salto al 19 % que amenazaba a varios alimentos procesados que hoy cuentan con una tarifa reducida del 5 %, entre los que figuran el café tostado, el azúcar, el chocolate, las pastas alimenticias y determinados aceites comestibles. Estos productos se suman a la lista de alimentos de primera necesidad que ya estaban protegidos desde el borrador inicial de la reforma, tales como el arroz para consumo humano, la papa, la yuca, el pan, la arepa, la panela, las carnes de res, cerdo y pollo, el pescado, los huevos frescos y la leche.

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Adicionalmente, De La Espriella reveló que el Ministerio de Hacienda evalúa la viabilidad fiscal de reducir la tarifa general del IVA —ubicada actualmente en el 19 %— hacia un rango del 18 % o incluso del 17 %, una medida que aún continúa en estudio. Por ahora, los consumidores y los gremios productivos permanecen a la expectativa de la radicación del nuevo texto del articulado en el Congreso de la República, documento con el cual el Gobierno buscará consensos políticos para cumplir sus metas de recaudo sin golpear la seguridad alimentaria de los colombianos.