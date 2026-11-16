El anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de no imponer IVA a los productos de la canasta familiar recibió el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se pronunció sobre el cambio que tendrá el proyecto de Ley de Rescate Económico y destacó la decisión del Gobierno.

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“Buen anuncio del presidente De La Espriella, no habrá IVA a la canasta familiar. Motivo de tranquilidad”, escribió Uribe en sus redes sociales, luego de que el mandatario se refiriera al tema durante una alocución con motivo de sus primeros 100 días de Gobierno.

La reacción del exmandatario se conoce después de varias críticas a la propuesta económica inicial de la administración, que contemplaba ampliar el cobro del impuesto al valor agregado a determinados productos de consumo básico a partir de 2028. La iniciativa despertó preocupación por sus posibles efectos sobre el costo de vida de los hogares colombianos.

Uno de los sectores que manifestó su desacuerdo fue el Centro Democrático, colectividad liderada por Uribe, que había advertido que no respaldaría nuevos impuestos sobre los alimentos de los colombianos y planteó alternativas para atender las necesidades fiscales del país.

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Finalmente, De la Espriella anunció que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias para el sector agropecuario.

“Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, manifestó el presidente.

Abelardo de la Espriella también habló de bajar el IVA

Durante su intervención, el jefe de Estado explicó que la Ley de Rescate Económico todavía es un proyecto en construcción y que buscará consensos con los partidos políticos y diferentes sectores para definir su contenido antes de que avance en el Congreso.

Además, reveló que el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA, que actualmente se encuentra en el 19 %, a un 18 % o incluso un 17 %.

El mandatario también insistió en que su administración buscará alternativas para cumplir las metas fiscales mediante recortes al gasto estatal y medidas de austeridad.

Por ahora, la exclusión de los alimentos de la propuesta tributaria hace parte de los ajustes anunciados por el Gobierno, pero el futuro de la Ley de Rescate Económico dependerá de las discusiones y decisiones que se tomen en el Congreso.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.