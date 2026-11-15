Por: El Espectador

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La lucha contra el narcotráfico en Colombia tuvo un nuevo golpe con dos operativos ejecutados por la Policía Nacional, específicamente por su Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la Estrategia Esmeralda. Mediante acciones coordinadas y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, las autoridades lograron incautar un total de 2.680 kilos de clorhidrato de cocaína, destinados al puerto de Amberes, en Bélgica, a través de los terminales marítimos de Urabá, en Antioquia, y de Cartagena, en Bolívar. De acuerdo con la información de la Policía Nacional citada por El Espectador, estas operaciones no solo evitaron el ingreso de drogas ilícitas al mercado internacional, sino que también representaron un golpe millonario a las finanzas de las organizaciones criminales que operan con alcance transnacional.

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En el puerto de Urabá, la incautación de 1.680 kilos de cocaína estuvo marcada por la eficiencia en los análisis de imágenes de escáner y una inspección minuciosa a cargo de la Compañía Antinarcóticos de Selección de Objetivos (Casob). El cargamento de droga se encontraba ingeniosamente camuflado en cajas de banano, distribuidas en cuatro pallets dentro de un contenedor tipo Open Side. Durante el procedimiento, participó la Compañía Antinarcóticos de Control Portuario y Aeroportuario Urabá, apoyada por el Grupo Móvil de Intervención, quienes lograron identificar el modus operandi empleado para el envío de sustancias ilícitas bajo la fachada de productos agroindustriales legítimos. De este modo, el operativo logró evitar la comercialización de más de 4,2 millones de dosis de cocaína, lo que a juicio de la Policía, significó la afectación de recursos ilegales por encima de los 52 millones de dólares estadounidenses.

Por su parte, en Cartagena, el hallazgo de otros 1.000 kilos de cocaína dentro de un contenedor con café verde también tenía como destino Bélgica. La modalidad utilizada fue la conocida como rip-off, en la que se oculta droga en contenedores con mercancía auténtica. Gracias al trabajo de perfilamiento y los controles antidrogas por parte de la Sala de Análisis, y con el apoyo del Grupo Móvil de Intervención FAST TEAM, se logró el decomiso que, según datos suministrados por la Policía, representa una afectación financiera superior a los 5.486 millones de pesos colombianos para las estructuras criminales.

El director de Antinarcóticos, William Castaño Ramos, subrayó la importancia de fortalecer la tecnología y la articulación operativa en los puertos, considerando que estos resultados fueron posibles por el análisis de imágenes y la constante anticipación a nuevas modalidades empleadas por los narcotraficantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la modalidad rip-off utilizada para ocultar cocaína en Cartagena?

La modalidad rip-off consiste en camuflar sustancias ilícitas, como cocaína, dentro de contenedores que transportan cargamento legítimo. En el operativo de Cartagena, la Policía detectó 1.000 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con café verde, gracias a perfilamientos y controles antinarcóticos. Así, lograron descubrir elementos rectangulares que contenían la droga, evidenciando las formas especializadas con que operan las organizaciones criminales.

¿Cuánto dinero perdieron las organizaciones criminales tras la incautación de cocaína en Urabá y Cartagena?

Según información suministrada por la Policía Nacional, la incautación en Urabá representó para las organizaciones criminales una afectación superior a los 52 millones de dólares estadounidenses. En el caso de Cartagena, la incautación afectó las finanzas criminales en más de 5.486 millones de pesos colombianos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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