Por: El Espectador

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Entrar a la Fábrica Pastas el Gallo, en pleno corazón de la Plaza España, en la localidad de Los Mártires, Bogotá, es una experiencia que Carlos Andrés Carvajal compara con “visitar a un anciano que tiene mañas, dolores, pero también un montón de historias para contar”. Esta fábrica, admirada como un símbolo de la arquitectura industrial bogotana, es solo una entre la docena de edificaciones patrimoniales que la familia Carvajal mantiene en el centro de la ciudad, conforme señala la fuente original.

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La fachada de la antigua fábrica impone su presencia como una muralla, en la que destacan tres gallinazos tallados en mármol blanco. Estas figuras vigilan la zona como centinelas modernos, y aunque no protegen un reino tradicional, sí resguardan los recuerdos y el valor histórico de esa parte de la ciudad, según lo narrado en el texto. La Fábrica Pastas el Gallo se constituye, de esta forma, en un verdadero activo arquitectónico con relevancia para el patrimonio local. Además, resalta junto a otros edificios de peso histórico como la Catedral de Los Mártires y el Hospital San José, conformando el contexto patrimonial de aquella emblemática plaza del centro.

No obstante su valor histórico, la Fábrica Pastas el Gallo se sigue viviendo como el eje de un vibrante comercio popular, fiel al carácter abierto y bullicioso de la zona. En sus entradas, sobre la carrera 11A entre las calles 19 y 18, decenas de comerciantes instalan sus negocios y ofrecen mercancías, evocando el ajetreo propio del Gran Bazar turco, según la descripción original. Esta dinámica, lejos de apagar el brillo patrimonial, lo resignifica y multiplica con el paso de los años.

A pesar del aspecto impenetrable de la antigua fábrica, hay un punto donde la historia se abre camino: un portón amarillo, a un costado de los comercios, invita al ciudadano de a pie a conocer el interior del edificio. Es la huella de la familia Carvajal en el paisaje urbano, ya que ellos siguen siendo los propietarios y custodios de esta pieza de la memoria capitalina. Así, el edificio es más que un vestigio arquitectónico: es testimonio vivo del legado, la transformación y el constante pulso entre pasado y presente en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Fábrica Pastas el Gallo es considerada un símbolo arquitectónico en Bogotá?

La Fábrica Pastas el Gallo es vista como un símbolo arquitectónico de Bogotá debido a su imponente estructura y su valor patrimonial, señalado por la familia Carvajal. Su fachada, adornada con tres gallinazos de mármol blanco, y su ubicación en Plaza España, junto a otros íconos como la Catedral de Los Mártires y el Hospital San José, la posicionan como un punto central del patrimonio y la memoria de la ciudad.

¿Qué importancia tiene el comercio popular en la Fábrica Pastas el Gallo?

El comercio popular es parte fundamental del carácter de la Fábrica Pastas el Gallo. Durante décadas, decenas de comerciantes han instalado negocios en sus entradas, convirtiéndola en un epicentro económico similar al Gran Bazar turco, según el texto proporcionado. Esta actividad fortalece la conexión entre el patrimonio y la vida cotidiana, permitiendo que el edificio mantenga su relevancia en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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