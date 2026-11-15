Por: Portal Bogotá

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‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ presenta la tercera temporada del pódcast ‘Gabo por Bogotá’, una iniciativa dedicada a mantener vivo el legado de Gabriel García Márquez en la capital colombiana. Este espacio, impulsado mediante una alianza entre la Fundación Gabo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), busca acercar a las nuevas generaciones a la obra y pensamiento de uno de los escritores más influyentes del siglo.

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Esta temporada propone una reflexión profunda sobre la literatura latinoamericana, caribeña y africana, explorando cómo estas regiones han ido retomando la voz narrativa frente a las miradas tradicionales de Europa, según la información oficial publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. En los cuatro episodios que conforman esta nueva entrega, se analizan temas como la emancipación literaria regional, la reconstrucción de la generación artística que le dio un rostro moderno a Colombia, el arte de relatar vidas reales ante el riesgo del olvido y el rol fundamental de un periodismo ético en tiempos donde diferentes amenazas ponen en peligro la democracia.

La serie cuenta con la participación de figuras destacadas de las letras y el periodismo. Entre ellas se encuentran Piedad Bonnett, reconocida poeta y narradora colombiana; Yvonne Adhiambo Owuor, autora originaria de África; Leila Guerriero, cronista argentina; Cristian Alarcón, periodista que ha explorado el periodismo narrativo, y Luz Mely Reyes, editora y reportera venezolana. De acuerdo con la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, la nueva temporada de ‘Gabo por Bogotá’ está dirigida especialmente a lectores, periodistas, estudiantes y todas aquellas personas que desean comprender la complejidad de América Latina desde la voz de sus grandes narradores.

Los episodios están disponibles cada martes a las 12:00 p. m., con repetición a las 6:00 p. m., a través de LEO Radio. Así, este pódcast se convierte en un punto de encuentro semanal para quienes buscan profundizar en la memoria, la cultura y las historias, justo en la antesala de la conmemoración del centenario del Premio Nobel de Gabriel García Márquez, programada para 2027. Toda la información y las publicaciones relacionadas se pueden consultar en la cuenta de Instagram de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, donde se invita a la ciudadanía a participar activamente en este homenaje sonoro a la literatura.

¿Cómo puedo escuchar los episodios del pódcast ‘Gabo por Bogotá’?

De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y BibloRed, los episodios del pódcast ‘Gabo por Bogotá’ se emiten todos los martes, a las 12:00 p. m., con retransmisión a las 6:00 p. m., exclusivamente en LEO Radio. Además, más detalles sobre la programación y contenidos pueden consultarse en la cuenta de Instagram de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

¿Quiénes participan en la tercera temporada del pódcast ‘Gabo por Bogotá’?

Esta temporada reúne voces reconocidas como Piedad Bonnett, Yvonne Adhiambo Owuor, Leila Guerriero, Cristian Alarcón y Luz Mely Reyes, quienes aportan su visión y experiencia sobre temas como la literatura regional, la memoria artística y ética periodística, según la información oficial de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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