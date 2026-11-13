Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para la temporada navideña con una iniciativa pensada para darle protagonismo a las mujeres emprendedoras. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), anunció la puesta en marcha de tres bazares prenavideños dentro de la estrategia "Hecho en Bogotá al Barrio: LiderTesas". Según la información entregada por la Alcaldía, estos eventos tendrán la participación de 60 emprendimientos dirigidos por mujeres, con un enfoque especial en mayores de 50 años, quienes buscan fortalecer sus negocios y hacer visibles sus productos en diferentes escenarios de la ciudad.

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El primer bazar será este domingo 15 de noviembre de 2026 en el Parque Alcalá, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., donde 20 emprendimientos ofrecerán artículos decorativos de temporada, detalles y diversas propuestas creativas para el hogar. El siguiente evento se realizará el fin de semana siguiente en la plazoleta del Centro Comercial El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, el 21 y 22 de noviembre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Posteriormente, el bazar navideño llegará al Centro Comercial Outlet Factory, el 27 y 28 de noviembre de 2026, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m., nuevamente con la presencia de 20 emprendimientos, como lo comunicó la entidad.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el programa LiderTesas está diseñado para ofrecer a las emprendedoras herramientas digitales, financieras y estratégicas, además de oportunidades de comercialización. Según María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico, se trata de acompañar a mujeres que “con su talento y esfuerzo, están construyendo negocios y generando oportunidades para sus familias”, buscando que ese trabajo se refleje en mejores condiciones económicas y mayor potencial de crecimiento.

Las jornadas tendrán una nutrida agenda cultural para el disfrute en familia, con música navideña, ritmos tropicales, teatro y espectáculos de clown. Además, en el evento de El Tunal se contará con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad encargada de una programación artística itinerante. Como parte de los resultados del programa, la estrategia LiderTesas ha permitido, durante 2026, que 95 emprendedoras participen en ferias y eventos distritales, expandiendo así su presencia y oportunidades en espacios comerciales destacados de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán los bazares prenavideños del programa LiderTesas en Bogotá en 2026?

Los tres bazares prenavideños de la estrategia LiderTesas tendrán lugar el 15 de noviembre en el Parque Alcalá, el 21 y 22 de noviembre en la plazoleta del Centro Comercial El Tunal, y el 27 y 28 de noviembre en el Centro Comercial Outlet Factory. Los horarios y detalles específicos fueron confirmados por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Qué es el programa LiderTesas y qué beneficios ofrece a las mujeres emprendedoras de Bogotá?

LiderTesas, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, es un programa dirigido principalmente a mujeres mayores de 50 años, con el objetivo de fortalecer sus negocios, incrementar la visibilidad de sus productos y promover su independencia económica. Para lograrlo, el programa brinda acceso a herramientas digitales, conocimientos en finanzas y estrategias de comercialización, además de la oportunidad de participar en ferias y eventos comerciales destacados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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