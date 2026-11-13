El sistema de bicicletas compartidas de Bogotá atraviesa un momento complicado. Tembici, empresa que opera este servicio en la capital desde 2022, enfrenta problemas financieros y operativos que han puesto en entredicho su funcionamiento. A las dificultades para mantener las estaciones y las bicicletas disponibles se suma una deuda de más de 5.200 millones de pesos con el Distrito.

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(Ver también: Dura situación afecta a usuarios de estas bicicletas en Bogotá: se quedarían andando a pie)

De acuerdo con información divulgada por El Tiempo, la Secretaría Distrital de Movilidad adelanta tres procesos administrativos sancionatorios por presuntos incumplimientos de las obligaciones establecidas en el contrato. Uno de estos procedimientos comenzó en febrero de 2025 y ya superó su etapa probatoria, por lo que está pendiente de una decisión.

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, explicó que la deuda corresponde a las retribuciones económicas y en especie que Tembici debe entregar a la ciudad por el aprovechamiento del espacio público. La funcionaria también advirtió que la administración distrital tiene la obligación de recuperar esos recursos y no puede liberar a la empresa de sus compromisos.

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La situación no se limita a las cuentas pendientes. El sistema también ha perdido capacidad de operación debido a los constantes hechos de vandalismo y hurto contra su infraestructura.

Tembici tiene problemas para mantener sus bicicletas en Bogotá

Uno de los principales inconvenientes es el cierre de cerca de 150 estaciones, de un total aproximado de 300 que contempla el sistema. Esto ha reducido considerablemente la cobertura del servicio y la disponibilidad de bicicletas para los usuarios.

Según las cifras reportadas sobre la operación, apenas el 57 % de las bicicletas se encuentra disponible, mientras que el número de viajes diarios ha caído hasta ubicarse alrededor de los 3.000, con una concentración de usuarios en pocas localidades de la capital.

El vandalismo ha afectado componentes eléctricos, anclajes y otros elementos necesarios para el funcionamiento de las estaciones. Estos hechos han obligado a retirar temporalmente parte de la infraestructura, mientras se buscan alternativas para recuperar la operación.

¿Qué pasará con el sistema de bicicletas compartidas?

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad y Tembici adelantan mesas de trabajo para buscar una salida a la crisis. Entre las alternativas que están sobre la mesa aparecen acuerdos para ponerse al día con los pagos pendientes y modificaciones relacionadas con el aprovechamiento publicitario de las estaciones.

La empresa también ha planteado alternativas para renegociar las condiciones económicas del contrato. Sin embargo, cualquier cambio deberá ajustarse a las normas que regulan el uso del espacio público en Bogotá.

El contrato suscrito en 2022 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029. Por ahora, el Distrito busca que el operador cumpla sus obligaciones, recupere la disponibilidad de bicicletas y estaciones y mantenga el servicio.

(Ver también: Los portales y estaciones de Transmilenio que tienen parqueadero de bicicletas; al ‘gratín’)

La eventual continuidad de Tembici dependerá también del resultado de los procesos administrativos. La Secretaría ha aclarado que todavía no existe una declaración definitiva de incumplimiento y que debe respetarse el debido proceso.

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