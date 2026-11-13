En medio de las novedades y sorpresas en Bogotá, Hasta 3.000 becas estarán disponibles entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026 para jóvenes de las 20 localidades interesados en estudiar en 39 universidades privadas de la capital colombiana.

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán, mediante la Agencia Distrital Atenea, abrió esta sexta convocatoria de Jóvenes a la E destinada a transformar aspiraciones estudiantiles en oportunidades educativas reales.

Los beneficios contemplados abarcan la financiación completa del valor de la matrícula universitaria junto con un apoyo económico semestral diseñado para garantizar la permanencia y culminación académica estudiantil.

Esta nueva edición surge del trabajo articulado entre la Agencia Atenea y las 20 alcaldías locales, entidades que aportaron recursos estratégicos provenientes directamente de los Fondos de Desarrollo Local.

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“Desde la Secretaría Distrital de Gobierno y en nombre de los 20 alcaldes y alcaldesas locales, reafirmamos nuestro compromiso con la educación y el futuro de jóvenes de Bogotá. A través de los recursos de inversión de los Fondos de Desarrollo Local, esta alianza suma esfuerzos y recursos para que más jóvenes de la ciudad puedan avanzar en su formación y hacer realidad sus proyectos de vida. Trabajamos para que las oportunidades lleguen a cada barrio y más jóvenes puedan acceder a la educación superior y construir sus proyectos de vida”, destacó Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.

Pueden participar bachilleres egresados de colegios capitalinos, menores o iguales a 28 años, residentes en cualquiera de las 20 localidades y que hayan presentado obligatoriamente la prueba Saber 11.

La oferta académica abarca programas técnicos profesionales, tecnológicos y universitarios distribuidos en ingenierías, tecnología y transformación digital, salud, ciencias económicas y administrativas, derecho, ciencias sociales, artes, diseño y comunicación.

También incorpora carreras en educación, ciencias naturales y arquitectura, ofreciendo alternativas formativas pertinentes frente a las demandas laborales actuales que enfrenta la capital colombiana.

“Se trata de una oferta académica amplia, en campos que responden a los desafíos de un mundo en constante transformación y que ofrecen diversas posibilidades de desarrollo profesional. Con Jóvenes a la E, la Alcaldía de Bogotá reafirma su compromiso con una educación superior de calidad, para que más jóvenes puedan descubrir hasta dónde los puede llevar su talento, construir su proyecto de vida y convertirse en protagonistas del desarrollo de la ciudad”, afirmó Víctor Saavedra Mercado, director de la Agencia Atenea.

Dentro del listado de 39 universidades privadas participantes figuran la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Santo Tomás, Universidad Externado de Colombia, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad Central y Universidad de La Sabana.

Igualmente participan la Universidad del Rosario, Universidad de San Buenaventura, Universidad Sergio Arboleda, Universidad El Bosque, Universidad Manuela Beltrán, Universidad La Gran Colombia, Universidad de La Salle y Universidad Libre.

Se suman además la Universidad de los Andes, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Antonio Nariño, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), Universidad FUCS y Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

Completan este grupo instituciones como Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Fundación Universitaria Los Libertadores, Politécnico Grancolombiano, Fundación Universitaria del Área Andina, Uniempresarial, ÚNICA, Fundación Universitaria Compensar y Fundación Universitaria Sanitas.

También ofrecen cupos la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Universidad EAN, Corporación Universitaria Iberoamericana, Uniagustiniana, FABA, TEC MD, CUN, Unicafam, Fundación Nueva América y Universidad ECCI.

Para asignar cada beca, el sistema evalúa el mérito académico reflejado en los resultados Saber 11 junto con criterios de vulnerabilidad estructural que otorgan hasta 15 puntos adicionales.

Entre los grupos poblacionales priorizados aparecen mujeres, madres, personas transgénero, comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, pueblos indígenas, Pueblo Rrom, víctimas del conflicto o violencia de género, reincorporados, personas con discapacidad y veteranos.

La pertenencia étnica concede el mayor puntaje individual acreditándose mediante certificado del Ministerio del Interior, mientras las víctimas presentan constancia del Registro Único de Víctimas y se verifica clasificación Sisbén.

Quienes deseen postularse deben ingresar exclusivamente a www.agenciaatenea.gov.co, crear su usuario e iniciar sesión en la plataforma SICORE entre el 12 y el 18 de noviembre de 2026.

Antes de diligenciar el formulario digital, los aspirantes necesitan revisar detalladamente los lineamientos oficiales, comprobar el cumplimiento de requisitos y reunir documentos del grado bachiller y examen Saber 11.

Completar este trámite oportunamente evita rechazos administrativos por documentación incompleta y asegura la participación válida dentro del proceso distrital de selección académica.

Según el cronograma oficial establecido por la entidad distrital, los resultados de selección se publicarán el 29 de diciembre de 2026, permitiendo iniciar clases universitarias en enero de 2027.

Con esta inversión conjunta desde los Fondos de Desarrollo Local, la Administración Distrital ratifica su apuesta territorial para democratizar el acceso universitario y potenciar el talento juvenil bogotano.

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