La reducción de los nacimientos en Colombia comienza a tener consecuencias que van más allá de los cambios en la población. El sector educativo también está sintiendo sus efectos, con menos estudiantes en las aulas, una disminución de las matrículas y dificultades para sostener algunos establecimientos.

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Dicha situación encendió las alertas de Fenalco Antioquia, que advirtió sobre el impacto que esta transformación demográfica puede tener en colegios y universidades, especialmente en las instituciones privadas. El gremio señaló que la reducción de alumnos presiona los ingresos de los centros educativos y pone nuevos desafíos para mantener su funcionamiento.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestran la dimensión del fenómeno. En Antioquia, los nacimientos pasaron de 74.637 en 2018 a 51.291 en 2025, una disminución del 31,3 %. Esta reducción significa que las generaciones que ingresarán al sistema escolar en los próximos años serán menos numerosas.

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El panorama también se refleja en los datos nacionales. Durante 2024, Colombia registró 9.328.665 estudiantes matriculados en educación formal, una cifra 2,3 % inferior a la del año anterior, equivalente a 218.495 alumnos menos, según el DANE.

La preocupación no se limita a la cantidad de niños que ingresan a los colegios. La reducción de estudiantes puede afectar los ingresos de las instituciones, la contratación de docentes, el aprovechamiento de la infraestructura y los servicios que dependen de la actividad educativa.

Antioquia perdió miles de estudiantes y disminuyó su número de instituciones educativas

El departamento se encuentra entre los territorios donde el cambio demográfico ya tiene efectos visibles. Según el estudio Lupa para la Educación de Antioquia (LEA), de Proantioquia, entre 2018 y 2025 el número de instituciones educativas oficiales disminuyó un 6,3 %, mientras que las no oficiales registraron una reducción del 12,1 %.

La matrícula también presentó retrocesos en varios niveles. Durante ese periodo, los registros cayeron un 7,6 % en preescolar, un 9,3 % en primaria y un 11,9 % en secundaria. En contraste, la educación media tuvo un crecimiento del 5,8 %.

Otro dato permite dimensionar lo que ocurre en las zonas rurales. De acuerdo con cifras divulgadas por El Colombiano, Antioquia pasó de tener cerca de 515.000 estudiantes en 2015 a aproximadamente 420.000. Además, en 2026 había 85 sedes educativas sin alumnos matriculados y otras 359 tenían menos de cuatro estudiantes.

Esta reducción plantea dificultades particulares para las comunidades apartadas, donde una escuela puede ser uno de los pocos servicios institucionales disponibles. La menor cantidad de alumnos también obliga a revisar cómo se mantiene la infraestructura y cómo se garantiza la continuidad de la oferta educativa.

Las universidades también sienten los efectos de la caída de la natalidad

La educación superior tampoco está al margen de esta transformación. Según el análisis de Proantioquia citado por Fenalco, entre 2018 y 2025 las matrículas de pregrado en Antioquia disminuyeron un 4,5 % y las de posgrado, un 5 %.

Sin embargo, el comportamiento no fue igual en todas las instituciones. En pregrado, las matrículas de las universidades oficiales aumentaron un 6 %, mientras que las de las instituciones no oficiales cayeron un 20 %. En posgrado también hubo diferencias: las matrículas oficiales bajaron un 31,7 % y las no oficiales crecieron un 12,6 %.

Estas cifras muestran que el desafío no consiste únicamente en la reducción de nacimientos. La capacidad de atraer estudiantes también está relacionada con el acceso a la educación, los costos de matrícula, las posibilidades de financiación y la oferta de programas académicos.

El efecto demográfico podría extenderse progresivamente a la educación superior a medida que las generaciones menos numerosas terminen el bachillerato y lleguen a la edad de ingresar a la universidad.

¿Por qué preocupa esta situación a Fenalco?

Para el gremio, la disminución de estudiantes representa un problema de sostenibilidad económica para los establecimientos que dependen de las matrículas y pensiones para cubrir sus gastos.

Cuando baja la cantidad de alumnos, los ingresos pueden reducirse, pero muchos costos de funcionamiento permanecen. El mantenimiento de las instalaciones, los servicios, la nómina y las obligaciones administrativas continúan, incluso cuando hay menos estudiantes en los salones.

Fenalco Antioquia también advirtió sobre las consecuencias para el empleo docente y las actividades económicas relacionadas con la educación, como el transporte escolar, la alimentación, los materiales y otros servicios que dependen de las instituciones.

La alerta apunta a una transformación que requiere respuestas de las autoridades y del sector educativo. La reorganización de la oferta, la adaptación de los programas y la planeación de los recursos serán parte de los desafíos para atender una realidad demográfica en la que cada vez nacen menos niños.

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