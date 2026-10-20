Un nuevo proyecto de acuerdo en Bogotá puso sobre la mesa el debate acerca de los nombres que llevan algunas instituciones educativas públicas de la ciudad. El concejal Julián Uscátegui presentó una iniciativa que busca impedir que colegios, sedes, bibliotecas y otros espacios educativos del Distrito lleven nombres de personas que hayan pertenecido a grupos armados.
La propuesta incluye a integrantes de organizaciones como las Farc, el Eln y el M-19, además de personas vinculadas con grupos paramilitares, estructuras del narcotráfico y otras organizaciones armadas. El proyecto también plantea revisar las denominaciones actuales y establecer un proceso en el que la comunidad educativa pueda participar en la selección de nuevos nombres.
“Un colegio le dice a un niño a quién debe admirar. No podemos pedirles a nuestros estudiantes que rechacen la violencia mientras estudian bajo el nombre de quienes la ejercieron. Los colegios de Bogotá deben honrar a las víctimas, a los maestros, a los científicos y a quienes construyeron país sin empuñar un arma”, afirmó Uscátegui.
🔴 Proponen prohibir que colegios públicos de Bogotá lleven nombres de exintegrantes de grupos armados.
En el Concejo de Bogotá fue radicado un proyecto de acuerdo que busca impedir que los colegios públicos del Distrito, así como sus sedes, bibliotecas, aulas y escenarios, lleven el nombre de personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley.
La iniciativa busca establecer esta restricción en los espacios educativos públicos de la capital.
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 19, 2026
Uno de los casos que está en el centro de la discusión es el IED Carlos Pizarro Leongómez, ubicado en Bosa. El nombre corresponde al excomandante del M-19, organización relacionada con la toma del Palacio de Justicia en 1985.
El concejal sostuvo que la memoria de las víctimas debe tener prioridad frente a cualquier homenaje a personas que pertenecieron a organizaciones armadas. “La defensa de las víctimas debe estar por encima de cualquier homenaje a quienes hicieron parte de organizaciones armadas responsables de dolor y sufrimiento en Colombia. No podemos permitir que las nuevas generaciones crezcan en espacios educativos que desconozcan la memoria de quienes perdieron la vida, de las familias que fueron destruidas y de miles de colombianos que padecieron la violencia”, enfatizó.
La iniciativa plantea que los nuevos nombres correspondan a personas que hayan aportado al país dentro de la legalidad. Entre las categorías contempladas aparecen artistas, deportistas, científicos y profesionales.
¿Cómo cambiarían los nombres de los colegios?
La Secretaría de Educación del Distrito tendría seis meses para reglamentar el proyecto si este recibe aprobación. Después se identificarían las instituciones cuyos nombres se ajusten a los criterios y comenzaría el trámite correspondiente.
El listado incluido en el material de referencia contempla instituciones de distintas localidades. Estos son los colegios mencionados:
- Usaquén
- IED Nuevo Horizonte
- IED San Cristóbal Norte
- IED Aquileo Parra
- IED Cristóbal Colón
- Chapinero
- IED Técnico Palermo
- IED Manuela Beltrán
- Santa Fe
- IED Camilo Torres
- IED Jorge Soto del Corral
- IED Policarpa Salavarrieta
- San Cristóbal
- IED José Félix Restrepo
- IED Manuelita Sáenz
- IED Montebello
- IED Alemania Unificada
- Usme
- IED Miguel de Cervantes Saavedra
- IED Ofelia Uribe de Acosta
- IED Fernando González Ochoa
- IED Chuniza
- Tunjuelito
- IED Ciudad de Bogotá
- IED Venecia
- IED Rufus J. Steiner
- Bosa
- IED Carlos Pizarro Leongómez
- IED Fernando Mazuera Villegas
- IED Claretiano
- IED Bosa Nova
- Kennedy
- IED INEM Francisco de Paula Santander
- IED Ciudad de Techo
- IED Codema
- IED John F. Kennedy
- Fontibón
- IED Carlo Federici
- IED Costa Rica
- IED Pablo Neruda
- Engativá
- IED Tomás Carrasquilla
- IED Robert F. Kennedy
- IED Tabora
- Suba
- IED Gerardo Paredes
- IED Tibabuyes Universal
- IED Delia Zapata Olivella
- IED Gonzalo Arango
- Barrios Unidos
- IED Tomás Rueda Vargas
- IED Rafael Bernal Jiménez
- Teusaquillo
- IED Manuela Beltrán (sede Teusaquillo)
- IED Palermo Sur
- Los Mártires
- IED Menorah
- IED Panamericano
- Antonio Nariño
- IED Atanasio Girardot
- IED Guillermo León Valencia
- Puente Aranda
- IED Marco Antonio Carreño
- IED Benjamín Herrera
- La Candelaria
- IED Mayor de San Bartolomé (concesión/oficial)
- IED Centro San Bernardo
- Rafael Uribe Uribe
- IED Restrepo Millán
- IED Clemencia de Holguín
- IED Enrique Olaya Herrera
- Ciudad Bolívar
- IED El Tesoro La Cumbre
- IED Rodrigo Lara Bonilla
- IED Argentina Montebello
- IED Arborizadora Alta
Cabe mencionar que el proyecto todavía corresponde a una iniciativa en trámite y que los cambios dependerían de la discusión y aprobación de las autoridades distritales. La propuesta abre así un nuevo debate sobre memoria histórica, educación y los referentes que deben identificar a los colegios públicos de Bogotá.
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