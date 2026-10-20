Un nuevo proyecto de acuerdo en Bogotá puso sobre la mesa el debate acerca de los nombres que llevan algunas instituciones educativas públicas de la ciudad. El concejal Julián Uscátegui presentó una iniciativa que busca impedir que colegios, sedes, bibliotecas y otros espacios educativos del Distrito lleven nombres de personas que hayan pertenecido a grupos armados.

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La propuesta incluye a integrantes de organizaciones como las Farc, el Eln y el M-19, además de personas vinculadas con grupos paramilitares, estructuras del narcotráfico y otras organizaciones armadas. El proyecto también plantea revisar las denominaciones actuales y establecer un proceso en el que la comunidad educativa pueda participar en la selección de nuevos nombres.

“Un colegio le dice a un niño a quién debe admirar. No podemos pedirles a nuestros estudiantes que rechacen la violencia mientras estudian bajo el nombre de quienes la ejercieron. Los colegios de Bogotá deben honrar a las víctimas, a los maestros, a los científicos y a quienes construyeron país sin empuñar un arma”, afirmó Uscátegui.

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🔴 Proponen prohibir que colegios públicos de Bogotá lleven nombres de exintegrantes de grupos armados. En el Concejo de Bogotá fue radicado un proyecto de acuerdo que busca impedir que los colegios públicos del Distrito, así como sus sedes, bibliotecas, aulas y escenarios, lleven el nombre de personas que hayan pertenecido a grupos armados al margen de la ley. La iniciativa busca establecer esta restricción en los espacios educativos públicos de la capital. — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 19, 2026

Uno de los casos que está en el centro de la discusión es el IED Carlos Pizarro Leongómez, ubicado en Bosa. El nombre corresponde al excomandante del M-19, organización relacionada con la toma del Palacio de Justicia en 1985.

El concejal sostuvo que la memoria de las víctimas debe tener prioridad frente a cualquier homenaje a personas que pertenecieron a organizaciones armadas. “La defensa de las víctimas debe estar por encima de cualquier homenaje a quienes hicieron parte de organizaciones armadas responsables de dolor y sufrimiento en Colombia. No podemos permitir que las nuevas generaciones crezcan en espacios educativos que desconozcan la memoria de quienes perdieron la vida, de las familias que fueron destruidas y de miles de colombianos que padecieron la violencia”, enfatizó.

La iniciativa plantea que los nuevos nombres correspondan a personas que hayan aportado al país dentro de la legalidad. Entre las categorías contempladas aparecen artistas, deportistas, científicos y profesionales.

¿Cómo cambiarían los nombres de los colegios?

La Secretaría de Educación del Distrito tendría seis meses para reglamentar el proyecto si este recibe aprobación. Después se identificarían las instituciones cuyos nombres se ajusten a los criterios y comenzaría el trámite correspondiente.

El listado incluido en el material de referencia contempla instituciones de distintas localidades. Estos son los colegios mencionados:

Usaquén

IED Nuevo Horizonte

IED San Cristóbal Norte

IED Aquileo Parra

IED Cristóbal Colón

Chapinero

IED Técnico Palermo

IED Manuela Beltrán

Santa Fe

IED Camilo Torres

IED Jorge Soto del Corral

IED Policarpa Salavarrieta

San Cristóbal

IED José Félix Restrepo

IED Manuelita Sáenz

IED Montebello

IED Alemania Unificada

Usme

IED Miguel de Cervantes Saavedra

IED Ofelia Uribe de Acosta

IED Fernando González Ochoa

IED Chuniza

Tunjuelito

IED Ciudad de Bogotá

IED Venecia

IED Rufus J. Steiner

Bosa

IED Carlos Pizarro Leongómez

IED Fernando Mazuera Villegas

IED Claretiano

IED Bosa Nova

Kennedy

IED INEM Francisco de Paula Santander

IED Ciudad de Techo

IED Codema

IED John F. Kennedy

Fontibón

IED Carlo Federici

IED Costa Rica

IED Pablo Neruda

Engativá

IED Tomás Carrasquilla

IED Robert F. Kennedy

IED Tabora

Suba

IED Gerardo Paredes

IED Tibabuyes Universal

IED Delia Zapata Olivella

IED Gonzalo Arango

Barrios Unidos

IED Tomás Rueda Vargas

IED Rafael Bernal Jiménez

Teusaquillo

IED Manuela Beltrán (sede Teusaquillo)

IED Palermo Sur

Los Mártires

IED Menorah

IED Panamericano

Antonio Nariño

IED Atanasio Girardot

IED Guillermo León Valencia

Puente Aranda

IED Marco Antonio Carreño

IED Benjamín Herrera

La Candelaria

IED Mayor de San Bartolomé (concesión/oficial)

IED Centro San Bernardo

Rafael Uribe Uribe

IED Restrepo Millán

IED Clemencia de Holguín

IED Enrique Olaya Herrera

Ciudad Bolívar

IED El Tesoro La Cumbre

IED Rodrigo Lara Bonilla

IED Argentina Montebello

IED Arborizadora Alta

Cabe mencionar que el proyecto todavía corresponde a una iniciativa en trámite y que los cambios dependerían de la discusión y aprobación de las autoridades distritales. La propuesta abre así un nuevo debate sobre memoria histórica, educación y los referentes que deben identificar a los colegios públicos de Bogotá.

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