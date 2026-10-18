La pérdida de estudiantes en las aulas colombianas sigue siendo un desafío para el sistema educativo. Más de 270.000 niños, niñas y adolescentes abandonaron sus estudios durante 2025, una cifra que evidencia las dificultades para garantizar que los menores permanezcan en el colegio y completen su formación académica.

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Los datos del Sistema de Información Nacional de Educación Básica (Sineb), divulgados por el Ministerio de Educación, indican que 271.492 estudiantes dejaron de asistir a las instituciones educativas durante el último año. Esta cantidad equivale al 3,2 por ciento de la matrícula reportada para ese periodo.

El panorama afecta principalmente a los establecimientos oficiales. Según detalló El Tiempo, 236.146 estudiantes desertaron de colegios públicos, donde la tasa llegó al 3,39 por ciento. En las instituciones privadas, el registro fue de 35.346 menores, con una tasa del 2,33 por ciento.

Aunque la cifra nacional representa el nivel más bajo de los últimos cinco años, el acumulado sigue siendo preocupante, pues 1.616.303 menores abandonaron sus estudios durante ese periodo, después de que 2022 y 2023 registraran algunos de los índices más altos de deserción de las últimas dos décadas.

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Las diferencias regionales también llaman la atención. Guainía encabeza la lista de departamentos con mayor deserción, con una tasa del 6,95 por ciento. Le siguen Caquetá, Putumayo, Arauca y Amazonas. En contraste, San Andrés, Atlántico, Chocó, Nariño y Bogotá presentan porcentajes inferiores.

El problema también se refleja en el paso de los estudiantes hacia los últimos grados escolares. La cohorte que cursaba sexto en 2020 estaba integrada por 919.176 alumnos, pero en 2025 ese mismo grupo registró 521.301 estudiantes en grado once. La diferencia fue de 397.875 alumnos, equivalente al 43,3 por ciento de la matrícula inicial.

A esto se suma la cobertura limitada en educación media. El indicador cerró en 49,95 por ciento en 2025, por debajo del 50,85 por ciento registrado en 2023. Esto significa que aproximadamente la mitad de los jóvenes de 15 y 16 años está escolarizada en ese nivel.

Entre las causas de abandono, los expertos consultados por El Tiempo mencionaron las dificultades económicas, el embarazo adolescente y los entornos vulnerables. Sin embargo, también destacaron los problemas de aprendizaje como un factor clave.

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