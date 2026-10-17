Por: El Espectador

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Las recientes protestas frente al Museo Nacional de Colombia, originadas por la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de retirar aproximadamente 30 piezas, alcanzaron un pico de tensión que obligó la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). De acuerdo con El Espectador, hacia las 6:33 p. m., una tanqueta comenzó a lanzar agua contra quienes bloqueaban la vía en pleno centro de Bogotá, en un esfuerzo por disuadir a los manifestantes que permanecían en el plantón. En cuestión de media hora, el ambiente se tornó aún más tenso con la presencia de varios agentes sobre la calle 33 con carrera Séptima, que respondieron a las piedras lanzadas por algunos asistentes utilizando aturdidores. Hacia las 7:30 p. m. la situación estaba bajo control, pero el dispositivo policial se mantuvo en el sector.

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La manifestación fue motivada por el retiro de obras que abordaban temáticas como los derechos de la comunidad LGBTIQ+, luchas feministas y campañas políticas relevantes para Colombia, incluyendo las figuras de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro. Más de 500 personas, según El Espectador, acudieron a expresar su inconformidad ante lo que consideran una medida motivada por razones ideológicas y una amenaza a la diversidad cultural.

El pronunciamiento de los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Medellín alertó sobre el riesgo de decidir desde el Gobierno qué historias mostrar según afinidades políticas, insistiendo en la importancia de que los museos lideren el encuentro y el diálogo a través de las diferencias. Para estas instituciones, el silencio impuesto sobre determinadas obras podría considerarse una forma de violencia contra el pluralismo y la memoria.

Las piezas retiradas integraban salas clave como “Hacer sociedad”, “Fuerza, fe y sustancia” y “Memoria y nación”, en las que se exploraban acontecimientos determinantes como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Para los críticos, la decisión afecta la posibilidad de acceder a relatos fundamentales de la historia colombiana reciente. Opiniones recogidas por El Espectador incluyen el testimonio de un profesor universitario arrepentido de su apoyo electoral inicial a De la Espriella, así como el de Dayana Fuentes, ciudadana preocupada tanto por la memoria colectiva como por el uso de recursos públicos en las exposiciones.

El despliegue del Esmad vino precedido de una transición institucional, pues si bien durante los últimos años las protestas eran controladas por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), la reciente creación de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) reincorporó al Esmad, tras un decreto firmado por la Policía Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se retiraron las obras del Museo Nacional y qué impacto tiene en la memoria histórica?

El retiro de alrededor de 30 piezas del Museo Nacional, ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella, hizo referencia a temáticas de la población LGBTIQ+, luchas feministas y episodios políticos claves como la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Según el pronunciamiento de museos consultados por El Espectador, esta medida puede afectar la pluralidad narrativa, restringiendo el acceso a diferentes relatos y poniendo en riesgo la labor de los museos como espacios para la construcción de memoria colectiva y reflexión crítica sobre la historia nacional.

¿Qué es el Esmad y por qué intervino en las protestas frente al Museo Nacional?

El Esmad, Escuadrón Móvil Antidisturbios, es una unidad de la Policía Nacional de Colombia especializada en el control de disturbios y multitudes. De acuerdo con El Espectador, la intervención frente al Museo Nacional se debió al escalamiento de la protesta originada por el retiro de obras, que incluyó bloqueos viales y lanzamiento de objetos. El Esmad aplicó medidas como el uso de tanquetas de agua y aturdidores para recuperar el orden público tras la escalada del plantón.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.