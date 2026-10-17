Por: El Espectador

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El reciente retiro de más de 30 piezas pertenecientes a memorias de la violencia política, movimientos feministas, derechos de las personas LGBTIQ+, la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016 en el Museo Nacional de Colombia ha generado intensas reacciones entre instituciones culturales, expertos y la ciudadanía. De acuerdo con los reportes de El Espectador, la decisión no solo movilizó la preocupación de investigadores e historiadores, sino que también motivó una declaración conjunta de seis museos de arte moderno del país y un pronunciamiento del Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos (ICOM Colombia). Estas voces insisten en la necesidad de proteger la autonomía institucional y el derecho ciudadano a conocer la complejidad de la historia nacional desde distintas perspectivas.

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La declaración de los museos de arte moderno de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Roldanillo y Tolima —dirigida públicamente a la ministra de Cultura— sostiene que el retiro de las obras responde a criterios ideológicos y vulnera la misión educativa de los museos. Enfatizan que, aunque las exposiciones pueden revisarse, estos procesos deben hacerse mediante argumentos curatoriales, investigación y participación de las comunidades representadas. Los museos advierten que la imposición de discursos únicos o el silenciamiento de comunidades constituye una forma de violencia simbólica. En vez de eso, aseguran que los museos deben ser espacios plurales que permitan el entendimiento y la convivencia de distintas memorias, contribuyendo de forma activa a la construcción de paz.

Por su parte, ICOM Colombia, representante nacional del Consejo Internacional de Museos, manifestó en un comunicado fechado el 17 de octubre de 2026 su inquietud sobre el retiro de los objetos, hecho que tuvo lugar el 15 de octubre. Aunque reconoce que el Museo Nacional siguió los protocolos y cuidados estipulados en la gestión museal y el Código de Ética del organismo, considera que la decisión ministerial constituye un antecedente negativo, comprometiendo la integridad y autonomía de los museos. ICOM Colombia advierte que entre las piezas retiradas había materiales vinculados a movimientos feministas y LGBTIQ+, lo que, desde su perspectiva, vulnera principios de participación inclusiva y no discriminación establecidos en su Código de Ética.

De manera paralela, la Red Latinoamericana de Historia Pública, por medio de su manifiesto “La memoria no se desmonta, la historia no se censura”, denunció posibles instrucciones políticas tras el retiro y exigió a las autoridades explicaciones públicas sobre los procedimientos aplicados y el destino de los objetos. Académicos y expertos subrayan que el Museo Nacional es una institución de servicio público y no un instrumento de los gobiernos de turno. Finalmente, diversos sectores han convocado a clases a la calle, que buscan abrir diálogos públicos frente al mismo museo, en defensa de la memoria y la pluralidad de relatos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los museos y expertos rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional de Colombia?

Los museos y expertos rechazan el retiro de piezas del Museo Nacional porque consideran que atenta contra la pluralidad de narrativas históricas, impone visiones únicas e ignora los procedimientos profesionales y curatoriales. Según El Espectador y las declaraciones de ICOM Colombia, las piezas retiradas representan luchas sociales, derechos humanos y hechos históricos relevantes. Para investigadores, instituciones y organismos internacionales, esta decisión compromete la autonomía institucional y puede interpretarse como una forma de censura y violencia simbólica.

¿Qué implica el Código de Ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) frente a la autonomía museal?

El Código de Ética del Consejo Internacional de Museos (ICOM) establece que los museos deben mantener su integridad y autonomía frente a presiones externas, especialmente de origen político. ICOM Colombia destacó que la remoción de piezas relacionadas con movimientos feministas y LGBTIQ+ contraviene los principios sobre inclusión, no discriminación y función educativa. El organismo recalca que las decisiones sobre colecciones y exposiciones deben basarse en argumentos curatoriales y en la participación de las comunidades representadas, no en afinidades políticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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